Петиция об опросе по поводу качества новогодних телепрограмм собрала 150 тыс. подписей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Петиция на сайте change.org, адресованная гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, о том, чтобы провести опрос среди зрителей Первого канала о качестве новогодних телевизионных программ, собрала более 150 тыс. подписей. Создателем петиции является Вадим Манукян из Ростова-на-Дону.

"150 тысяч человек поддержали мое требование к Первому каналу провести опрос среди своих телезрителей о том, как улучшить новогоднее шоу 2018 года. Мы уже добились определенных результатов. Про петицию написали многочисленные СМИ, а нашу идею прокомментировали уже в правительстве РФ", - написал Манукян.

По его словам, в петиции был выделен именно новогодний эфир Первого канала, потому что, по мнению автора, он "стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов". "У Вас есть много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно в корне менять! Первый канал, проведите, пожалуйста, опрос среди своих телезрителей о том, как улучшить новогоднее шоу 2018 года", - отмечается в тексте петиции.

Изначально она носила название "Остановите новогоднее телебезобразие!" и содержала только просьбы пересмотреть подходы к новогоднему телеэфиру. Но во вторник автор изменил название на "Константин Эрнст! Проведите опрос телезрителей с целью улучшить новогоднее шоу в 2018 году".

Реакция

Также он добавил туда цитату замглавы Минкомсвязи России Алексея Волина, прокомментировавшего инициативу в СМИ. "У ведомства нет претензий к качеству новогоднего телеэфира. Принятия каких-либо профилактических мер не планируется. В России лучшее в мире телевидение, и те, кому не нравится его новогоднее содержание, могут его не смотреть", - приводятся слова замминистра.

Автор отмечает, что на петицию отреагировали многие звезды российского шоу-бизнеса, которые принимают участие в новогодних шоу, но судя по их реакции, некоторые даже не читали оригинальный текст, из-за чего распространяется дезинформация.

"Жаль, что какие-то СМИ нашли другую петицию, которая составлена на совсем другом сайте и ее составители действительно требуют убрать Пугачеву и ее приближенных людей из эфира, но почему-то посчитали для себя возможным мое имя и нас с Вами приписать к той петиции. В нашем тексте петиции никогда не звучала эта фраза. В итоге Игорь Николаев, не читая ни одной из петиций, запустил флэшмоб с хэштегом #мызапугачеву, и его, разумеется, поддержали все коллеги по цеху, Филипп Киркоров даже оскорбил людей", - поясняет автор.

Предложение

Автор предлагает сменить формат новогоднего шоу и отказаться от демонстрируемого застолья.

"Пусть будут в кадре два ведущих Первого канала, а по ходу эфира они могут меняться, как это делается в "Золотом граммофоне". Звезды будут петь, но должны обязательно приходить и новые лица, а не только два финалиста шоу "Голос". Но нужно еще и приглашать на шоу одаренных детей, людей с необычными способностями, побольше людей из народа, которые в течение 2017 года чем то смогли поразить страну", - считает Манукян.