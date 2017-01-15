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Около 12% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов

Общество
15 января, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Синоптики предупреждают, что снегопад продолжится до утра
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 12% январской нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции на ВДНХ увеличилась на 5 см. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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"В Москве выпало 5 мм осадков, это 5 см снега или около 12% январской нормы, которая составляет 42 мм", - отметил представитель метеослужбы.

Снегопад продолжится до утра. Ночью подморозит до минус 4-6 градусов, возможен туман.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в уборке города от снега задействованы более 10 тыс. единиц специализированной техники и порядка 38 тыс. рабочих ручной уборки.

С начала января высота снежного покрова в Москве увеличилась на 27 см, а за осенне-зимний период - более чем на 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 см.

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