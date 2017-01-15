Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный раввин РФ поздравил всех верующих со Всемирным днем религий

Общество
15 января, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Берл Лазар отметил важность сохранения добрых отношений между представителями разных конфессий
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар поздравил представителей всех конфессий со Всемирным днем религий, отметив важность сохранения добрых отношений между ними.

"Доброжелательные отношения между верующими разных конфессий особенно актуальны для России, имеющей многолетний опыт диалога между религиями", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы главного раввина РФ.

В этот день, отметил он, "мы напоминаем друг другу и всему миру, что религия не разделяет, а объединяет".

Берл Лазар также считает, что отмечаемая дата "показывает всю фальшь тех, кто пытается настроить людей против друг друга, беря за предлог те или иные различия между ними".

Всемирный день религий проводится по инициативе ООН с целью демонстрации того, что религия - это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Самая умилительная новогодняя вечеринка": в Санкт-Петербурге прошла «МопсоЕлка»
7
Медведев пожелал журналистам не только "кликов", но и "лайков" со стороны власти
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками
Музей или храм: почему из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ возникло столько споров
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
2
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
3
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
6
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
7
В Тамбовской области подростка подозревают в убийстве бабушки, отца и сестры
Темы дня
Реклама