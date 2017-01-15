Главный раввин РФ поздравил всех верующих со Всемирным днем религий

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар поздравил представителей всех конфессий со Всемирным днем религий, отметив важность сохранения добрых отношений между ними.
"Доброжелательные отношения между верующими разных конфессий особенно актуальны для России, имеющей многолетний опыт диалога между религиями", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы главного раввина РФ.
В этот день, отметил он, "мы напоминаем друг другу и всему миру, что религия не разделяет, а объединяет".
Берл Лазар также считает, что отмечаемая дата "показывает всю фальшь тех, кто пытается настроить людей против друг друга, беря за предлог те или иные различия между ними".
Всемирный день религий проводится по инициативе ООН с целью демонстрации того, что религия - это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.