Похороны большинства погибших при крушении Ту-154 пройдут в Москве и регионах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Похороны большинства погибших в результате катастрофы Ту-154 над Черным морем пройдут в Москве и регионах в понедельник.

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Ранним утром самолет Минобороны Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка известная как Доктор Лиза, а также артисты Ансамбля имени Александрова. Все они, и 19-летняя танцовщица Лилия Пырьева из Воронежа, и заслуженный худрук и дирижер Ансамбля 64-летний Валерий Халилов, летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Экспертиза и причины крушения

По состоянию на 13 января, найдены и опознаны более 70 тел погибших, сообщили ТАСС источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Двенадцать погибших будут похоронены в регионах, 50 - на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах, более 10 - в Москве и Подмосковье. Пока не идентифицированы 18 погибших, двое из них - члены экипажа, включая второго пилота.

Предварительные данные о причинах крушения самолета могут быть получены в январе, заявил в конце декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения самолета.

Дважды Краснознаменный

Среди погибших 25 декабря - 64 артиста дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Они будут похоронены в понедельник на Федеральном военном мемориальном кладбище. В последний путь их проводят родственники, друзья и сослуживцы.

Ансамбль - крупнейший военный художественный коллектив России, основанный в 1928 году. В 1978 году ансамбль стал академическим. Организатором и первым музыкальным руководителем коллектива был профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Васильевич Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет.

В годы Великой Отечественной войны ансамбль полным составом и бригадами выступил в действующей армии более полутора тысяч раз. Позднее коллектив также неоднократно выезжал с концертами в горячие точки, районы боевых действий - Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.

В катастрофе погибла треть состава ансамбля. Как отмечали коллеги погибших, ушли талантливые и молодые. Конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета пройдет в Москве с 19 по 25 января.

Похороны Елизаветы Глинки

Похороны Елизаветы Глинки, известной гуманитарными акциями по спасению детей в горячих точках, благотворительной помощью бездомным и тяжело больным, состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве. Попрощаться с Доктором Лизой ее близкие и друзья смогут начиная с раннего утра, затем в Успенском соборе Новодевичьего монастыря пройдет отпевание. Сами похороны пройдут в узком кругу.

СПЕЦПРОЕКТ "Доктор Лиза, мы не подведем" Репортаж с первого "Вокзала по средам" после гибели Елизаветы Глинки

Друзья и коллеги Елизавету Глинку называли святой, говорили, что на нее нужно равняться, потому что, когда происходило что-то несправедливое, Глинка не разбиралась в причинах, а старалась исправить последствия. "В трудной ситуации Лиза всегда умела найти слова, умела найти время, чтобы позвонить, написать и поддержать. Обидно, что она не узнала в полной мере, как она нам дорога была", - рассказала ТАСС попечитель фонда "Подари жизнь" Катерина Гордеева.

Так считает и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.

"Очень трудно говорить, это огромная потеря. Такие, как доктор Лиза, рождаются раз в тысячу лет", - считает правозащитница.

Доктор Лиза находила в себе силы помогать тем, от кого многие отворачивались, о ком предпочитали не говорить или не знать. Созданный ею фонд "Справедливая помощь" помогал бездомных людям на московских вокзалах. Она вывозила раненных детей из зон военных конфликтов. Последняя ее командировка была в Донбасс.

"Как доктор я попрошу беречь друг друга. Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать. Прошу не мешать людям, которые оказывают помощь, не бомбить госпиталя, не убивать врачей, медицинских сестер, давать беспрепятственные коридоры для вывода беженцев и для ввоза гуманитарной помощи и лекарственных препаратов", - в своей последней беседе с ТАСС сказала Елизавета Глинка.

Первый, Звезда, НТВ

На борту Ту-154 также находились девять журналистов - это сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". От Первого канала в командировку в Сирию летели корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, от НТВ - корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, от "Звезды" - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Гражданская панихида по погибшим журналистам Первого канала и НТВ пройдет 16 января в "Останкино", сообщил ТАСС руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров. Начало в 10:00 мск.

Звукооператор Первого канала Александр Сойдов, оператор Первого канала Вадим Денисов, корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, корреспондент телеканала "Звезда" Павел Обухов будут похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище. Александра Суранова похоронят на Преображенском кладбище, Валерия Ржевского - в Солнечногорске.

Коллеги журналистов называют катастрофу в Сочи страшной трагедией. Многие из погибших неоднократно бывали в "горячих" точках, отдавались любимому делу с головой, хотя дома ждали жены и дети. Все они останутся в памяти коллег как настоящие профессионалы и верные друзья.

Валерия Халилова похоронят рядом с могилой прабабушки

Художественного руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, согласно его завещанию, похоронят в Киржачском районе Владимирской области на Архангельском погосте близ деревни Новинки рядом с прабабушкой. На въезде в деревню, где он жил в детстве, Халилов на свои средства построил часовню-столбец.

"Похороны Валерия Халилова из-за погодных условий были перенесены с воскресенья на понедельник, 16 января. В церемонии примут участие музыканты ансамбля им. Александрова, которые исполнят траурную музыку", - заявил один из организаторов церемонии краевед Евгений Федоров.

Гроб с телом дирижера привезли в Скорбященский женский монастырь деревни Хмелево, расположенный в нескольких километрах от места захоронения, в субботу вечером. С раннего утра воскресенья к обители начали приезжать люди. Желающих проститься с Халиолвым было столько, что часть венков пришлось вынести на улицу. В течение всего дня рядом с гробом находились родственники дирижера - жена, дочь, брат и сестра.

В воскресенье в Киржачский район начали приезжать сослуживцы и коллеги Халилова.

Ожидается, что в похоронах примут участие свыше 300 военных, представители Минобороны, деятели культуры, руководство Владимирской области и местные жители. Траурный кортеж прибудет на Архангельский погост, где упокоена прабабушка Халилова, в 13.00 мск.

Прощание и похороны в регионах

Прощание с погибшими при крушении Ту-154 военнослужащими и артистами пройдет в понедельник и в российских регионах.

В ближайшие дни также будут захоронены уроженцы Красноярского края бортинженер Валерий Парикмахеров, артист балета Александр Разумов и артисты хора Артем Тарасенко и Алексей Моргунов. Во вторник в Хабаровске пройдет церемония прощания и похороны начальника отдела по работе с прапорщиками и военнослужащими по контракту управления кадров Восточного военного округа Александром Вагановым. По просьбе жены, его захоронят на Матвеевском кладбище города, рядом с могилами его родителей.. Кроме того, более 10 человек будут похоронены на Ваганьковском, Хованском, Введенском, Троекуровском кладбищах Москвы, а также в Одинцовском и Шатурском районах Московской области.

В субботу, 14 января, в городе Новозыбков Брянской области простились с солистом ансамбля Борисом Сулеймановым. Его похоронили рядом с могилой отца, который ушел из жизни несколько лет назад.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза