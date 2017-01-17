Средний балл Всероссийского теста по истории Отечества составил 20 из 40 возможных

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средний балл участников Всероссийского теста по истории Отечества снизился в 2017 году и составил 20 из 40 возможных. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, зампредседателя Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

"Средний балл участника составил 20,32 из 40 возможных, что на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании. Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет", - сказала Воропаева. Самые возрастные участники прошли тестирование в Кабардино-Балкарской Республике и Калининградской области, им 85 лет, добавила она.

В тройке лучших регионов по среднему баллу оказались Брянская область - 24,81 баллов, Удмуртская Республика - 24,07 баллов, Ставропольский край - 23,91 баллов.

Москвичи в рейтинге оказались только на 59-м месте с результатом 19,02. Всего в тесте приняли участие 9334 жителя столицы, их средний возраст составил 25,49 лет. Согласно результатам, 12 человек не смогли ответить правильно ни на один вопрос, 60 москвичей справились со всеми заданиями и заработали все 40 баллов.

География и участники

Всероссийский тест по истории Отечества прошел 26 ноября и стал третьим по счету. Он предполагал тестирование населения на специально организованных площадках и на интернет-сайте. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России (это на 170 тысяч человек больше, чем годом ранее) и 20 зарубежных стран. Тест написали почти 140 тысяч женщин (55%) и 114 тысяч мужчин (45%). В режиме онлайн тестирование прошло около 100 тысяч участников.

Наибольшее число участников зарегистрировано в Чеченской Республике - 16,9 тысяч, Ставропольском крае - 9,9 тысяч, Волгоградской области - 9,9 тысяч; Хабаровском крае - 9,5 тысяч участников, Москве - 9,3 тысяч.

Задания

Работа включала в себя 40 вопросов, на которые нужно ответить за 40 минут. Задания разрабатывали ученые МГУ им. Ломоносова в двух экземплярах: для площадок и отдельно для сайта. Задача теста - оценить уровень исторической грамотности граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.

В тестировании этого года приняли участие губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных органов субъектов РФ, министры, руководители общественных палат. К работе центральной площадки теста в Москве присоединился глава Минкультуры, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Организатором теста выступил Молодежный парламент при Госдуме в рамках реализации федерального проекта "Каждый день горжусь Россией!", соорганизатором - РВИО.