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Средний балл Всероссийского теста по истории Отечества составил 20 из 40 возможных

Общество
17 января, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
По сравнению с прошлым годом балл снизился, отметила зампредседателя Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Средний балл участников Всероссийского теста по истории Отечества снизился в 2017 году и составил 20 из 40 возможных. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, зампредседателя Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

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"Средний балл участника составил 20,32 из 40 возможных, что на три ниже, чем в прошлогоднем тестировании. Возраст участников при этом увеличился на год и составил в среднем 20 лет", - сказала Воропаева. Самые возрастные участники прошли тестирование в Кабардино-Балкарской Республике и Калининградской области, им 85 лет, добавила она.

В тройке лучших регионов по среднему баллу оказались Брянская область - 24,81 баллов, Удмуртская Республика - 24,07 баллов, Ставропольский край - 23,91 баллов.

Москвичи в рейтинге оказались только на 59-м месте с результатом 19,02. Всего в тесте приняли участие 9334 жителя столицы, их средний возраст составил 25,49 лет. Согласно результатам, 12 человек не смогли ответить правильно ни на один вопрос, 60 москвичей справились со всеми заданиями и заработали все 40 баллов.

География и участники

Всероссийский тест по истории Отечества прошел 26 ноября и стал третьим по счету. Он предполагал тестирование населения на специально организованных площадках и на интернет-сайте. На этот раз в нем приняли участие более 254 тысяч человек из всех регионов России (это на 170 тысяч человек больше, чем годом ранее) и 20 зарубежных стран. Тест написали почти 140 тысяч женщин (55%) и 114 тысяч мужчин (45%). В режиме онлайн тестирование прошло около 100 тысяч участников.

Наибольшее число участников зарегистрировано в Чеченской Республике - 16,9 тысяч, Ставропольском крае - 9,9 тысяч, Волгоградской области - 9,9 тысяч; Хабаровском крае - 9,5 тысяч участников, Москве - 9,3 тысяч.

Задания

Работа включала в себя 40 вопросов, на которые нужно ответить за 40 минут. Задания разрабатывали ученые МГУ им. Ломоносова в двух экземплярах: для площадок и отдельно для сайта. Задача теста - оценить уровень исторической грамотности граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в тесте является добровольным и бесплатным.

В тестировании этого года приняли участие губернаторы регионов, председатели и депутаты законодательных органов субъектов РФ, министры, руководители общественных палат. К работе центральной площадки теста в Москве присоединился глава Минкультуры, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Организатором теста выступил Молодежный парламент при Госдуме в рамках реализации федерального проекта "Каждый день горжусь Россией!", соорганизатором - РВИО.

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