Патриарх Кирилл не будет вести богослужения в ближайшие дни из-за простуды

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил богослужения и встречи на ближайшие дни в связи с простудным заболеванием.

Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни, также перенесены ранее запланированные встречи", - сказал Волков.

По его словам, без участия патриарха Кирилла службы пройдут в Богоявленском соборе и храме Христа Спасителя.