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Патриарх Кирилл не будет вести богослужения в ближайшие дни из-за простуды

Общество
17 января, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Службы без главы РПЦ пройдут в Богоявленском соборе и храме Христа Спасителя
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отменил богослужения и встречи на ближайшие дни в связи с простудным заболеванием.

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Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Патриарх проходит лечение в связи с простудным заболеванием, по этой причине он не будет принимать участие в богослужениях в ближайшие дни, также перенесены ранее запланированные встречи", - сказал Волков.

По его словам, без участия патриарха Кирилла службы пройдут в Богоявленском соборе и храме Христа Спасителя.

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