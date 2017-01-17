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В Госдуме назвали нежизнеспособной идею разрешить скорой таранить машины

Общество
17 января, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Скорая - это не танк и не БМП, а ее водитель - не полицейский и не сотрудник МЧС, отметил единоросс Дмитрий Морозов
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") считает нежизнеспособной идею разрешить машинам скорой помощи таранить другие автомобили, мешающие их проезду.

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"Постановка вопроса о том, чтобы разрешать автомобилям скорой помощи таранить машины, мешающие проезду, не имеет перспектив развития... Эта идея нежизнеспособна", - заявил Морозов журналистам. "По моему мнению, эта мера не может быть претворена в жизнь, потому что ни один водитель скорой помощи не является ни полицейским, ни сотрудником МЧС и не имеет права таранить другие автомобили", - сказал парламентарий.

Морозов считает, что нельзя "обязать водителей скорой помощи таранить какой-то автомобиль, причинять вред имуществу". Кроме того, обратил внимание депутат, ранее работавший врачом, автомобиль скорой помощи - это "не боевая машина пехоты и не танк".

"Мы должны решать эти вопросы в том ключе, чтобы скорая помощь имела всегда беспрепятственный проезд", - заключил председатель профильного думского комитета.

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Ранее замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева сообщила журналистам, что в Минздраве обсуждается возможность ужесточения ответственности за препятствование проезду скорой помощи. Кроме того, по ее словам, в министерстве обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили.

Поводом к такой постановке проблемы стал инцидент на Камчатке, где 10 января водитель иномарки не пропустила скорую помощь, спешащую на экстренный вызов. В результате пациент, к которому торопились медики, скончался.

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Инцидент со скорой на Камчатке
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