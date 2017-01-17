Уровень заболеваемости гриппом в РФ начал расти после короткого спада

Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млнСпорт 17 января, 17:19
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центрСоциальная ответственность 17 января, 17:10
Суд признал законным арест Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работПроисшествия 17 января, 17:04
СМИ: "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диего КостыСпорт 17 января, 17:03
Минюст РФ: ЕСПЧ неоправданно применил понятие "частной жизни" к "закону Димы Яковлева"Политика 17 января, 17:00
Футболист Санья оштрафован на £40 тыс. за комментарий в соцсетиСпорт 17 января, 16:56
Что прикроют северные бастионы РоссииАрмия и ОПК 17 января, 16:53
FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника ВылегжанинаСпорт 17 января, 16:52
Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржейОбщество 17 января, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ снизился на время новогодних праздников, когда эпидпороги были превышены 35 субъектах, и начал снова расти в первую неделю после праздников.
"В европейском регионе продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ…. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 52 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах", - говорится в мониторинге Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Согласно данным мониторинга, более 900 детских образовательных учреждений были закрыты на второй неделе 2016 года. "На второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 901 школа в 12 субъектах, 15 детских садов в 13 субъектах и 39 школ-интернатов в 2 субъектах, частично закрыты 106 классов в 51 школе и 63 группы в 60-и ДДУ", - уточняется в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что в последнюю неделю перед новым годом превышение эпидпорогов фиксировалось в 35 субъектах федерации.