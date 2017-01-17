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Уровень заболеваемости гриппом в РФ начал расти после короткого спада

Общество
17 января, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости зафиксировано в 52 субъектах РФ
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ снизился на время новогодних праздников, когда эпидпороги были превышены 35 субъектах, и начал снова расти в первую неделю после праздников.

"В европейском регионе продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ…. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 52 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах", - говорится в мониторинге Роспотребнадзора, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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Согласно данным мониторинга, более 900 детских образовательных учреждений были закрыты на второй неделе 2016 года. "На второй неделе с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 901 школа в 12 субъектах, 15 детских садов в 13 субъектах и 39 школ-интернатов в 2 субъектах, частично закрыты 106 классов в 51 школе и 63 группы в 60-и ДДУ", - уточняется в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что в последнюю неделю перед новым годом превышение эпидпорогов фиксировалось в 35 субъектах федерации.

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