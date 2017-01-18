Байкер Хирург рассказал о своем участии в Гайдаровском форуме

Основатель и лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) в интервью телеканалу "Россия 24" поделился впечатлениями и рассказал о своем участии в Гайдаровском форуме.

"Ну, если они (представители либеральной общественности) говорят о свободе, ну да, у меня есть свое собственное мнение, у меня есть какие-то принципы, которые я не изменю. Тем не менее я не вижу здесь какой-то проблемы, на самом деле, в конце концов, если бы это был съезд ЛГБТ, тогда бы я туда, конечно, не пошел", - заявил Хирург в эфире телеканала.

При этом лидер байкерского клуба отметил, что форум - это серьезное мероприятие. Свое же участие в нем он объяснил наличием собственного проекта - парка "Патриот" в Севастополе. "Если эта либеральная аудитория может помочь мне в реализации моего проекта, то почему я этой возможностью не должен воспользоваться?" - сказал Хирург.

Также он отметил, что готов вести диалог с представителями других идеологических течений. По его словам, у них есть чему поучиться. "Если я могу чему-то поучиться у человека с другими взглядами, если есть, что у него перенять, если есть что-то, что он сделал, что я не могу?" - заявил Хирург.

По словам лидера "Ночных волков", он уже стал "в чем-то профессионалом", так как на протяжении восьми лет пытается реализовать свой проект, в который вложено много времени, сил и средств.

Александр Залдостанов рассказал о своем проекте парка "Патриот" в Севастополе в ходе форума. Выступая на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров, он отметил, что парк "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город".

Появление Хирурга на форуме вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. В отличие от большинства участников сессии, одетых согласно деловому дресс-коду, Хирург выступал перед аудиторией в байкерской одежде. Организаторы форума не стали комментировать выступление Залдостанова.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве с 12 по 14 января проходил Гайдаровский форум. В нем приняли участие около 13 тыс. человек. На мероприятии выступили около 800 спикеров. В течение трех дней на форуме прошло не меньше 100 открытых мероприятий, большей частью в формате панельных дискуссий. Форум проходил в РФ уже в восьмой раз.