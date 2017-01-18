Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Байкер Хирург рассказал о своем участии в Гайдаровском форуме

Общество
18 января, 21:46 UTC+3
Лидер "Ночных волков" заверил, что он шел на диалог с представителями других идеологических течений и выразил готовность учиться у них
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Залдостанов

Александр Залдостанов

© Михаил Климентьев/ТАСС

Основатель и лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) в интервью телеканалу "Россия 24" поделился впечатлениями и рассказал о своем участии в Гайдаровском форуме.

"Ну, если они (представители либеральной общественности) говорят о свободе, ну да, у меня есть свое собственное мнение, у меня есть какие-то принципы, которые я не изменю. Тем не менее я не вижу здесь какой-то проблемы, на самом деле, в конце концов, если бы это был съезд ЛГБТ, тогда бы я туда, конечно, не пошел", - заявил Хирург в эфире телеканала.

Смотрите также
Александр "Хирург" Залдостанов
Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме

При этом лидер байкерского клуба отметил, что форум - это серьезное мероприятие. Свое же участие в нем он объяснил наличием собственного проекта - парка "Патриот" в Севастополе. "Если эта либеральная аудитория может помочь мне в реализации моего проекта, то почему я этой возможностью не должен воспользоваться?" - сказал Хирург.

Также он отметил, что готов вести диалог с представителями других идеологических течений. По его словам, у них есть чему поучиться. "Если я могу чему-то поучиться у человека с другими взглядами, если есть, что у него перенять, если есть что-то, что он сделал, что я не могу?" - заявил Хирург.

По словам лидера "Ночных волков", он уже стал "в чем-то профессионалом", так как на протяжении восьми лет пытается реализовать свой проект, в который вложено много времени, сил и средств.

Александр Залдостанов рассказал о своем проекте парка "Патриот" в Севастополе в ходе форума. Выступая на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров, он отметил, что парк "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город". 

Появление Хирурга на форуме вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. В отличие от большинства участников сессии, одетых согласно деловому дресс-коду, Хирург выступал перед аудиторией в байкерской одежде. Организаторы форума не стали комментировать выступление Залдостанова.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы в Москве с 12 по 14 января проходил Гайдаровский форум. В нем приняли участие около 13 тыс. человек. На мероприятии выступили около 800 спикеров. В течение трех дней на форуме прошло не меньше 100 открытых мероприятий, большей частью в формате панельных дискуссий. Форум проходил в РФ уже в восьмой раз. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гайдаровский форум – 2017
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
8
Реставраторы демонтировали фигуры грифонов на Банковском мосту в Петербурге
12
"Самая умилительная новогодняя вечеринка": в Санкт-Петербурге прошла «МопсоЕлка»
Интересное
Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржей
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама