В Великом Новгороде отметят годовщину освобождения от фашистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 января. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Жители Новгорода отметят годовщину освобождения города от фашистов митингами, салютом и двухдневным лыжным походом через озеро Ильмень. Торжества пройдут с 19 по 22 января, сообщили в администрации Великого Новгорода.

"В честь 73-й годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков памятные мероприятия начнутся 19 января торжественными церемониями и митингами на мемориалах и воинских захоронениях, которых в Великом Новгороде насчитывается более 30", - сказала представитель мэрии.

По ее словам, мероприятия состоятся у обелиска Героям Советского Союза Ивана Герасименко, Александра Красилова, Леонтия Черемнова, закрывшим собой амбразуры пулеметов, возле памятника Герою Советского Союза партизану Лене Голикову, у мемориала на линии обороны - берег реки Малый Волховец, на братских захоронениях.

В этот день в образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, школьники поздравят ветеранов. В течение дня состоятся церемонии возложения венков и цветов к местам воинских захоронений, вечером в 18:00 мск на набережной Александра Невского состоится праздничный салют.

В 12:00 мск 20 января - именно этот день считается днем освобождения Новгорода - у стелы "Город воинской славы" пройдет общегородской митинг. К жителям города с приветственными словами обратятся представители властей.

В митинге примут участие ветераны, сотрудники силовых структур, учащиеся образовательных учреждений, молодежь. Прозвучат марш и гимн в исполнении городского духового оркестра, будет произведен салют из стрелкового оружия.

По традиции в эти дни в честь воинов-освободителей через озеро Ильмень отправятся в двухдневный поход более 60 лыжников. В течение суток они пройдут около 40 км.

Как уточнили организаторы памятных мероприятий, в настоящее время в Великом Новгороде проживают 13 ветеранов-участников Новгородско-Лужской освободительной операции города в январе 1944 года. Оккупация города фашистскими войсками продлилась 883 дня, с 19 августа 1941 года.