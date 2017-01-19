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Спрос российских туристов на Турцию этим летом может вернуться на докризисный уровень

Общество
19 января, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Исполнительный директор АТОР сообщила также, что вторая зима без Египта негативно влияет на бизнес турагентств
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество российских туристов, отдохнувших в Турции, по итогам летнего сезона 2017 г. может вернуться на докризисный уровень. Такой прогноз в интервью ТАСС озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"При условии, что не будет никакой негативной информации из Турции, при сохранении нынешних всех политических, экономических, финансовых - курсы валют - и иных статусов спрос на лето 2017 года в Турцию может вернуться к докризисному уровню", - сказала она.

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Сейчас Турция является лидером по объемам раннего бронирования у россиян на предстоящее лето, сообщила она. Причем туры в эту страну продаются даже более активно, чем в 2014-2015 годах, то есть до введения запрета на продажу путевок на фоне ухудшения двусторонних отношений.

"Несмотря на то, что там происходит (снижение уровня безопасности - прим. ред.), Турция продается активнее, чем когда бы то ни было. Это говорит о колоссальном отложенном спросе на отдых в Турции. И такой спрос сохранится при отсутствии негативной информации из курортных зон. При этом, что бы ни происходило в других зонах, не курортных, на спрос у наших туристов это не влияет вообще", - уточнила представитель АТОР.

Однако российские курорты не должны заметно пострадать из-за роста спроса на Турцию, считает Ломидзе. "Главный удар, главное перераспределение спроса произойдет прежде всего на выездных направлениях, потому что прирост на них за прошедший год был обеспечен в первую очередь за счет отсутствия Турции", - пояснила эксперт.

По словам Ломидзе, принимающие компании в Турции пока не планируют специальных скидок или снижения цен на отдых для россиян, поскольку в прошлом году цены на проживание на турецких курортах и так сократились на 20% на фоне падения спроса. В АТОР ожидают, что в этом году с мая до середины июля и с конца августа до конца октября цены будут примерно на уровне прошлогодних. А вот в разгар высокого сезона - с середины июля и до конца августа - возможен рост цен.

Туры в Египет

Ломидзе также рассказала, что запрет на продажу россиянам туров в Египет, который действует второй зимний сезон подряд, не приведет к банкротствам туроператоров, однако оказывает негативное влияние на турагентства.

"Банкротств в связи с отсутствием Египта точно не будет, потому что мы в этой ситуации находимся уже год, даже чуть больше. И говорить о столь продолжительном влиянии на финансовое положение лидирующих туроператоров будет нескольким преувеличением. Что касается вообще влияния Египта на экономическое положение на рынке, то больше всего от его отсутствия страдают, в первую очередь, туристические агентства", - сказала Ломидзе.

По ее словам, поскольку туры в Египет продавались в любое время года, это направление позволяло турагентствам в течение всего года "обеспечивать себя хлебом с маслом". "Без Египта трудно, но никто не умрет. Тяжело турагентствам, но даже они, со скрипом, но как-то приспособились", - отметила эксперт.

На фоне запрета на Египет увеличились продажи туров в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Тунис. Однако полной альтернативы Египту по цене, набору услуг и по дальности перелета нет, резюмировала Ломидзе.

Как сообщал ТАСС, ранее некоторые игроки рынка заявляли, что отсутствие Египта на российском туристическом рынке второй год подряд может стать катастрофой для турагентств.

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