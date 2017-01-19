Российские журналисты отмечены наградами министерств и ведомств по итогам 2016 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. 93 российских журналиста отмечены ценными подарками, грамотами и благодарностями министерств и ведомств. Торжественный прием в честь представителей СМИ по итогам 2016 года прошел в четверг в столице. Вечер был организован Союзом журналистов Москвы. Среди лауреатов и корреспонденты ТАСС.

Как отметил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, чествование журналистов приурочено ко Дню российский печати, который отмечается 13 января. "Здесь и федеральные СМИ, и городские, и областные. Все те, кто работает честно, порядочно. Мы гордимся тем, что здесь и лауреаты наших конкурсов, много здесь наших лучших коллег", - сказал Гусев.

По его словам, прошедший год отмечен и рядом нерадостных событий - закрытием ряда изданий. Омрачен 2016-й и уходом из жизни и гибелью коллег. Гусев отметил, что в память о них в самом центре Москвы откроется памятник погибшим журналистам.

Среди гостей мероприятия были руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, член Совета Федерации Алексей Пушков. Прием прошел уже в 26-й раз.

Награды за лучшие журналистские публикации получили лауреаты премий Минобороны, МВД и МЧС, МИД, Мосгордумы, департамента экономической политики Москвы. Среди лауреатов - корреспонденты информационного агентства ТАСС Евгения Климова, Екатерина Елисеева, Мария Салтыкова. Приз за лучшую журналистскую книгу получил Виталий Игнатенко - бывший генеральный директор ТАСС.

Также награды получили корреспонденты "Интерфакса"- Юрий Кологорцев и Наталья Дмитрак, продюсер пресс-центра МИА "Россия сегодня" Оксана Буряк, сотрудники газеты "Известия" Татьяна Байкова и Светлана Субботина, заместитель главного редактора газеты "Комсомольская правда" Евгений Сазонов, корреспонденты "Коммерсанта" Дмитрий Дризе, Галина Дудина и другие.