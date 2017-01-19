Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 59.35
€ 63.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские журналисты отмечены наградами министерств и ведомств по итогам 2016 года

Общество
19 января, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС
Среди лауреатов - корреспонденты ТАСС Евгения Климова, Екатерина Елисеева, Мария Салтыкова. Награду за лучшую журналистскую книгу получил бывший гендиректор ТАСС Виталий Игнатенко
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. 93 российских журналиста отмечены ценными подарками, грамотами и благодарностями министерств и ведомств. Торжественный прием в честь представителей СМИ по итогам 2016 года прошел в четверг в столице. Вечер был организован Союзом журналистов Москвы. Среди лауреатов и корреспонденты ТАСС.

Как отметил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, чествование журналистов приурочено ко Дню российский печати, который отмечается 13 января. "Здесь и федеральные СМИ, и городские, и областные. Все те, кто работает честно, порядочно. Мы гордимся тем, что здесь и лауреаты наших конкурсов, много здесь наших лучших коллег", - сказал Гусев.

По его словам, прошедший год отмечен и рядом нерадостных событий - закрытием ряда изданий. Омрачен 2016-й и уходом из жизни и гибелью коллег. Гусев отметил, что в память о них в самом центре Москвы откроется памятник погибшим журналистам.

Среди гостей мероприятия были руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, член Совета Федерации Алексей Пушков. Прием прошел уже в 26-й раз.

Награды за лучшие журналистские публикации получили лауреаты премий Минобороны, МВД и МЧС, МИД, Мосгордумы, департамента экономической политики Москвы. Среди лауреатов - корреспонденты информационного агентства ТАСС Евгения Климова, Екатерина Елисеева, Мария Салтыкова. Приз за лучшую журналистскую книгу получил Виталий Игнатенко - бывший генеральный директор ТАСС.

Также награды получили корреспонденты "Интерфакса"- Юрий Кологорцев и Наталья Дмитрак, продюсер пресс-центра МИА "Россия сегодня" Оксана Буряк, сотрудники газеты "Известия" Татьяна Байкова и Светлана Субботина, заместитель главного редактора газеты "Комсомольская правда" Евгений Сазонов, корреспонденты "Коммерсанта" Дмитрий Дризе, Галина Дудина и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
8
Реставраторы демонтировали фигуры грифонов на Банковском мосту в Петербурге
Интересное
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В РФ разрабатывается гиперзвуковое оружие из принципиально новых материалов
2
Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по делу о $3 млрд долга Украины перед РФ
3
Кандидат на пост главы Минфина США назвал условия отмены Трампом санкций против РФ
4
ABC: Иванка Трамп не будет выполнять официальных обязанностей первой леди
5
Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ
6
Дональд Трамп вступит в должность президента США
7
UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни "Lambada"
Темы дня
Реклама