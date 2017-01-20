Фестиваль природы "Первозданная Россия" открывается в ЦДХ

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четвертый общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия" откроется в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском Валу в Москве. Он посвящен Году экологии и столетию основания заповедной системы России. Об этом сообщили организаторы.
Посетители фестиваля, который пройдет с 20 января по 26 февраля в Москве, смогут "побывать" в самых красивых и труднодоступных местах нашей страны от Калининграда до Камчатки, узнать больше об уникальной и неповторимой природе России, полюбоваться удивительными пейзажами и понаблюдать за жизнью животных. Гостей ждут кинопремьеры, мастер-классы, лекции, встречи с известными путешественниками и фотографами-натуралистами.
Открытие фестиваля пройдет при участии специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председателя организационного комитета по проведению Года экологии в России Сергея Иванова, первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николая Федорова, министра культуры России Владимира Мединского, а также вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова.
После торжественного открытия фестиваля состоится вручение призов победителям Второго национального конкурса "Фотоловушка-2016".
Гости фестиваля увидят более 500 фотографий живой природы. А центральную экспозицию "Первозданной России" в этом году займет выставка знаменитого советского фотохудожника, чьи работы известны во всем мире - Вадима Гиппенрейтера. Практически все выставленные снимки природы России фотограф сделал при помощи деревянной камеры.
Специальная зона на фестивале будет посвящена особо охраняемым территориям России: посетители увидят более 150 фотографий самых заповедных уголков России: Острова Врангеля, Таганая, Байкальского заповедника, Русской Арктики.
Одной из самых интересных тем фестиваля в этом году станет восстановление популяций редких животных: дальневосточных и переднеазиатских леопардов, амурских тигров.
Помимо фотографий, посетителей "Первозданной России" ждет особая кинопрограмма - премьеры и новейшие фильмы о природе и путешествиях.
В кинозале фестиваля зрители смогут увидеть лучшие российские документальные и анимационные фильмы, посвященные заповедным уголкам России. Среди них ленты, снятые журналистами телеканала "Живая планета".
Автор документального кино о природе Светлана Быченко подготовила кинопрограмму "Разумный кинематограф", в которую вошли новые фильмы, снятые российскими документалистами, а также уникальные фильмы по сценариям советского геолога, писателя Олега Куваева, снятые в 1960-х годах.
Кроме того, каждый выходной день будет посвящен определенной теме: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино. Особые дни на фестивале представят его партнеры - Русское географическое общество, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и телеканал "Живая Планета".
Фестиваль дикой природы "Первозданная Россия" проходит с 2014 года. В течение месяца работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран.