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Кадыров назвал СКФО процветающим регионом России

Общество
20 января, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС
Глава Чеченской республики также считает, что произошедшее семь лет назад выделение СКФО из состава Южного федерального округа было полезным и нужным
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Исполнилось семь лет с даты формирования в РФ Северо-Кавказского федерального округа, и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал решение федеральных властей о выделении СКФО из состава Южного федерального округа полезным и нужным.

"Сегодня мы можем уверенно говорить, что это было исключительно мудрое и своевременное решение. Образование СКФО дало новый импульс развитию экономики, росту уровня жизни населения и укреплению безопасности в наших субъектах. СКФО - мирный и процветающий округ, который вызывает повышенный интерес инвесторов и туристов", - написал Кадыров в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.

Дорогие друзья! Семь ­лет назад Президент Р­оссии Владимир Путин создал Северо-Кавказский федеральный окру­г. Сегодня мы можем уверенно говорить, что это было исключительно мудро­е и своевременное реш­ение. Образование СКФ­О дало новый импульс ­развитию экономики, росту уровня жизни населения  и укреплению безо­пасности в наших субъ­ектах. СКФО – мирный ­и процветающий округ,­ который вызывает повышенный интерес инвесторов и туристов. И в­ этом велика заслуга полпредства.  Я искре­нне благодарен Алекса­ндру Хлопонину, Сергею Меликову и Олегу ­Белавенце­ву, которые многое сделали и делают для Чечни. От ­всей души желаю многонациональному СКФО мира, благополучия и процветания. Я абсолютн­о уверен, что общими ­усилиями мы достигнем­ выдающихся успехов. #Кадыров #Россия #Чечня СКФО

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Глава Чечни отметил роль полпредства в развитии региона. Он выразил уверенность, что общими усилиями многонациональный народ СКФО достигнет выдающихся успехов.

Северо-Кавказский федеральный округ был выделен из состава Южного федерального округа указом президента России Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года. Образование СКФО стало первым изменением числа федеральных округов с момента их учреждения в 2000 году президентом России Владимиром Путиным. Округ расположен на юге европейской части РФ, в его состав входят Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

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