Историк Пьер Малиновский обнаружил останки русского защитника Франции

ПАРИЖ, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Михаил Тимофеев/. Русский защитник Франции, останки которого обнаружены в Кормиси в департаменте Марна сто лет спустя после Первой мировой войны, был участником героической атаки солдат Русского экспедиционного корпуса на немецкие позиции в апреле 1917 года. Об этом сообщил на встрече с послом России Александром Орловым французский историк Пьер Малиновский по итогам трехлетних археологических и исторических исследований.

В первой линии атаки

"В этом наступлении, которое началось 16 апреля 1917 года в три часа дня, Русский корпус потерял две с половиной тысячи солдат", - отметил исследователь. По его словам, тело одного из россиян, погибшего от разрыва немецкого снаряда, было обнаружено на месте "первой линии атаки".

Орлов поблагодарил французского исследователя за проведенные им обширные поисковые работы. "Думаю, было бы правильно репатриировать останки героя на родину, в Россию, - считает посол. - Будем обсуждать этот вопрос с нашими французскими коллегами".

Трехлетние раскопки

Как рассказал Малиновский ТАСС, он "начал раскопки на местах боев Первой мировой войны еще во время службы во французской армии и проводил их в течение трех лет на собственные средства". "Останки героического защитника Франции, принадлежность которого к Русскому корпусу установлена сейчас по фрагментам формы и снаряжения, мне удалось найти недавно, - сообщил историк. - Теперь на этом месте я поставил российский флаг. Важно, чтобы мои соотечественники помнили о вкладе русских солдат в защиту Франции".

По словам исследователя, интерес к военной истории он унаследовал от отца - известного французского историка Алена Малиновского, посвятившего многие свои труды первому глобальному конфликту. "Великая война", как называют ее во французской историографии, стала тяжелейшим испытанием для Франции. Продвижение германских дивизий на Марне и под Верденом удалось сдержать во многом благодаря действиям русской армии на Восточном фронте. Германскому командованию приходилось перебрасывать силы на русский фронт, и это ослабляло натиск немецких сил на Париж.

По просьбе союзников

В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Решение об этом принял император Николай II. Для ведения боевых действий на западе Россия специально сформировала четыре пехотных бригады общей численностью 44 тысячи человек. Третья бригада генерала Марушевского, которая вела бои за Кормиси, прибыла во Францию из Архангельска.

Русские пехотинцы, констатируют французские историки, воевали с большой доблестью, преграждая немецким дивизиям путь к французской столице. Летом 2011 года на торжественной церемонии в Париже Владимир Путин и Франсуа Фийон, возглавлявший в то время французское правительство, открыли на правом берегу Сены памятник воинам Русского экспедиционного корпуса.