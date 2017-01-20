Более 200 автомобилей выстроили в виде контура Крыма в день республики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Более 200 автолюбителей Крыма устроили в пятницу вечером необычный флешмоб в Симферополе. На парковочной площадке возле одного из городских торговых центров они выстроили свои автомобили в виде контура Крымского полуострова в честь отмечаемого Дня республики Крым.
"На акцию откликнулись автолюбители из многих регионов республики. Они выстроили свои автомобили в виде контура Крымского полуострова", - сообщил ТАСС Эрвин Мусаев, представитель Министерства информации региона, при поддержке которого проходило мероприятие.
"Люди приезжали из разных регионов Крыма, многие семьями. Несмотря на морозную погоду в крымской столице, а температура воздуха вечером опустилась ниже восьми градусов мороза, атмосфера была очень теплой", - отметил Мусаев. По его словам, видеосъемка акции осуществлялась не только с земли, но и с воздуха при помощи квадрокоптера.