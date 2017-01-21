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Электронные медкарты будут внедрены с 2019 года

Общество
21 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Весной 2017 года на портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минздрав РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая может быть внедрена уже с 2019 года. Об этом сообщила директор департамента информационных технологий и связи министерства Елена Бойко на съезде партии "Единая Россия".

"За два года мы должны на всех граждан РФ к 2019 году завести электронные медицинские карты, чтобы в дальнейшем можно было подключать информационные системы, интеллектуальные системы, накапливать данные", - сказала она.

Елена Бойко также напомнила, что уже весной 2017 года на портале госуслуг будет запущен личный кабинет пациента.

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