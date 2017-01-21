Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Онищенко призвал добиваться ограничения курения электронных сигарет

Общество
21 января, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Депутат Госдумы обратил внимание единороссов на закон об ограничении табакокурения
Поделиться
Материал из 1 страницы
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал делегатов XVI съезда партии "Единая Россия" добиваться ограничения на использование электронных сигарет в регионах.

Смотрите также
Тюрьма за торговлю и выселение из-за запаха: как в мире борются с курильщиками

"Я вас заклинаю приехать в регионы и на уровне тех возможностей, которые есть в законодательстве, поставить этому (курению электронных сигарет - прим. ТАСС) своевременный заслон", - сказал Онищенко, выступая на заседании одной из рабочих площадок съезда.

"Кто, как не мы, видим всю ту пагубу, которую приносит нам раннее курение детей. А в этом наша страна, к сожалению, одна из лидеров. Поэтому я призываю всех вас обратить внимание на тот закон, который был принят (об ограничении табакокурения), и те поправки, которые мы сегодня должны принять, - это (ограничение) курения электронных сигарет, вайперов", - сказал он.

Весной прошлого года в Госдуму было внесено два сенаторских законопроекта, которые регулируют использование такого вида сигарет, в том числе для снижения доступа к ним несовершеннолетних. Первый из них устанавливает административную ответственность за нарушение правил продажи электронных сигарет, второй запрещает использование электронных сигарет на территориях школ, стадионов, больниц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Съезд "Единой России" Антитабачный закон в России
Страны
Россия
Персоны
Онищенко, Геннадий Григорьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Обезьяны в снегах и реки во льдах: как разные страны переживают морозы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Марин Ле Пен призвала страны ЕС последовать примеру Великобритании и США
2
Топилин: реальные пенсии в ближайшие три года будут снижаться
3
Шесть Ту-22М3 нанесли удар по объектам боевиков в Сирии
4
Песков: вопросы санкций и сокращения ядерных вооружений РФ и США едва ли можно увязывать
5
Вторая половина президента: как живут первые леди Соединенных Штатов
6
Боец Росгвардии упал на пути на Кольцевой линии московского метро
7
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Темы дня
Реклама