Онищенко призвал добиваться ограничения курения электронных сигарет

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал делегатов XVI съезда партии "Единая Россия" добиваться ограничения на использование электронных сигарет в регионах.
"Я вас заклинаю приехать в регионы и на уровне тех возможностей, которые есть в законодательстве, поставить этому (курению электронных сигарет - прим. ТАСС) своевременный заслон", - сказал Онищенко, выступая на заседании одной из рабочих площадок съезда.
"Кто, как не мы, видим всю ту пагубу, которую приносит нам раннее курение детей. А в этом наша страна, к сожалению, одна из лидеров. Поэтому я призываю всех вас обратить внимание на тот закон, который был принят (об ограничении табакокурения), и те поправки, которые мы сегодня должны принять, - это (ограничение) курения электронных сигарет, вайперов", - сказал он.
Весной прошлого года в Госдуму было внесено два сенаторских законопроекта, которые регулируют использование такого вида сигарет, в том числе для снижения доступа к ним несовершеннолетних. Первый из них устанавливает административную ответственность за нарушение правил продажи электронных сигарет, второй запрещает использование электронных сигарет на территориях школ, стадионов, больниц.