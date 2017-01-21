Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство, регулярные рейсы скоро могут возобновиться, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда "Единой России".

На вопрос, направлен ли в правительство доклад по итогам визита делегации российских специалистов в Каир, министр ответил утвердительно. "Полагаю что это вопрос ближайшего недалекого будущего", - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом.

"Полагаю что это вопрос ближайшего недалекого будущего", - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом.

Доклад в правительство по безопасности чартерных рейсов в курортные города пока не направлен, добавил Соколов.

"Группа (авиаэкспертов - прим. ред.) только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют", - сказал он.

Очередная инспекция российских авиаспециалистов аэропорта Каира прошла в конце декабря 2016 г. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм- эш-Шейха только 19 января.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже - аэропорты курортных городов.