Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство РФ

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Отчет о проверке аэропорта Каира направлен в правительство, регулярные рейсы скоро могут возобновиться, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда "Единой России".
На вопрос, направлен ли в правительство доклад по итогам визита делегации российских специалистов в Каир, министр ответил утвердительно. "Полагаю что это вопрос ближайшего недалекого будущего", - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом.
"Полагаю что это вопрос ближайшего недалекого будущего", - сказал он, комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом.
Доклад в правительство по безопасности чартерных рейсов в курортные города пока не направлен, добавил Соколов.
"Группа (авиаэкспертов - прим. ред.) только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют", - сказал он.
Очередная инспекция российских авиаспециалистов аэропорта Каира прошла в конце декабря 2016 г. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм- эш-Шейха только 19 января.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже - аэропорты курортных городов.