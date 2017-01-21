Глава Роспотребнадзора считает необходимым принятие стратегии ЗОЖ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России необходима стратегия здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах съезда "Единой России".

"Я считаю, что стратегия такая должна быть. Она очень важна и актуальна для населения РФ. И мы будем очень внимательно ее рассматривать, когда она поступит в Роспотребнадзор", - сказала она.

Проект стратегии ЗОЖ до 2025 года, разработанный Минздравом РФ, предполагает, в частности, запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года, а также запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.