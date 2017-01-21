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Прививки от гриппа помогли вдвое снизить заболеваемость в этом сезоне

Общество
21 января, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
По мнению главы Роспотребнадзора, в России были привиты более 40% населения
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти половина россиян сделала прививки от гриппа перед сезоном 2015-2016 годов, что вдвое снизило уровень заболеваемости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде партии "Единая Россия".

"Более 40% населения РФ были привиты от гриппа", - сказала она.

По ее словам, это стало одной из основных причин того, что на данный момент недельные показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году в два раза ниже, чем в прошлом.

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