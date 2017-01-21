В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оплата парковки частично не работала в субботу в Москве. Как сообщили в "Московском паркинге", выставленные штрафы можно будет обжаловать.
"Сегодня с 11:28 до 14:50 мск частично не работала оплата парковки. Полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме", - отметили в учреждении, уточнив, что в настоящее время все сервисы восстановлены.
В "Московском паркинге" принесли извинения за доставленные неудобства, а в случае возникновения вопросов рекомендовали обращаться в контакт-центр по телефону: +7(495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.
По субботам парковка в Москве является платной, как и в будни.