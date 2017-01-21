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В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой

Общество
21 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
В "Московском паркинге" сообщили, что все полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Оплата парковки частично не работала в субботу в Москве. Как сообщили в "Московском паркинге", выставленные штрафы можно будет обжаловать.

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"Сегодня с 11:28 до 14:50 мск частично не работала оплата парковки. Полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме", - отметили в учреждении, уточнив, что в настоящее время все сервисы восстановлены.

В "Московском паркинге" принесли извинения за доставленные неудобства, а в случае возникновения вопросов рекомендовали обращаться в контакт-центр по телефону: +7(495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

По субботам парковка в Москве является платной, как и в будни.

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