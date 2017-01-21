Минстрой предлагает новый вариант использования маткапитала

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает использовать средства материнского капитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска родителя. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на съезде партии "Единая Россия".

"Касаемо материнского капитала, у нас есть предложение, которое я призываю обсудить. Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребенок. Что мы можем? Если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем который есть", - сказал Стасишин.

"То есть на три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, пока человек обратно не выйдет на работу", - пояснил замминистра.

"Это все счетно, это все понятно и прозрачно как для банков так и для органов которые контролируют средства маткапитала", - отметил он.

Мнение министра труда и социальной защиты РФ

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что видит рациональное зерно в инициативе Минстроя использовать средства материнского капитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска родителя.

"Надо подумать. Мне кажется, есть рациональное зерно, потому что все-таки в это время семья живет на зарплату одного родителя, кредит получить сложно и если она есть, его обслуживать сложнее. И если эта мера будет востребована, почему бы не предоставить такую возможность", - сказал на съезде Топилин.

Однако, по его словам, предложение Минстроя предусматривает использование меры по поддержке демографии, которая уже существовала ранее, меняется лишь технология ее использования. "Мы от Минстроя просим, чтобы они дали какие- то более внятные предложения. Но хорошо, что Минстрой что- то начал предлагать. Я очень благодарен коллегам", - отметил руководитель Минтруда России.

Открывшийся в Москве XVI Съезд партии "Единая Россия" будет проходить в течение двух дней на ВДНХ.