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Минздрав РФ предложил помощь пострадавшим в автокатастрофе в Италии гражданам Венгрии

Общество
21 января, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС
Вероника Скворцова направила на имя главы венгерского МИД Петера Сийярто телеграмму с соболезнованиями
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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предложило властям Венгрии содействие в оказании помощи гражданам страны, пострадавшим в автокатастрофе на севере Италии. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

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"Всегда очень тяжело, когда происходят подобные трагедии, в особенности, если они ставят под угрозу жизнь и здоровье детей", - говорится в послании Скворцовой на имя министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Выразив соболезнования, Скворцова добавила, что если венгерским коллегам потребуется содействие, "Министерство здравоохранения Российской Федерации готово оказать необходимую помощь".

Автомобильная авария произошла на трассе А4 недалеко от Вероны. Туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, врезался в опору эстакады. В автобусе находились подростки 14-18 лет, их родители и учителя. По предварительным данным, погибли 16 человек из 55 находившихся в автобусе.

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