Фонд Кадырова за 12 лет помог не только россиянам, но и жителям Сирии и Сомали

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова за 12 лет существования оказал помощь не только гражданам Чечни и других регионов России, но и беженцам из Сирии и голодающим в Сомали. Об этом глава Чечни Рамзан Кадров написал на своей странице в Instagram.

Ассаламу алайкум! РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, под руководством Президента Фонда, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны на протяжении 12 лет оказывает благотворительную помощь нуждающимся в Чеченской Республике, регионах России и за рубежом. РОФ оказался первым и пока единственным, кто вызвался помочь голодающим сомалийцам. 300 тонн продуктов и 30 тонн детского сухого питания было роздано более 320 тыс жителям Сомалиленда. Фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Продукты питания, одежду получили жители Сирии, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации. Это 80 тонн продовольствия, 7500 наборов школьных принадлежностей, более 16 тысяч игрушек и т.д. На праздник Курбан-Байрам тысячи жителей Сирии получили мясо и другие продукты. Кроме того, отметить праздник Курбан-Байрам смогли более 10 тысяч сирийских беженцев, находящихся в Ливане, а также семьи из десяти субъектов России и паломники в Благословенной Мекке. Для них Фонд закупил свыше 80 тыс овец, верблюдов и КРС. РОФ также оплатил паломничество более 2,5 тысяч человек. По решению Аймани Несиевны в священный месяц Рамадан для 30 тысяч постящихся были организованы ифтары в Грозном и других городах. Огромный вклад РОФ внес в строительство новых и реставрацию старых мечетей. Их количество исчисляется сотнями. Фондом построены и содержатся шесть школ хафизов, благоустроены и восстановлены все святые места – зияраты эвлияов, реконструированы и дороги, ведущие к ним. За 2016 год было выделено жилье только в городе Грозном 199 семьям. За счет средств РОФ построено 75 домов для пострадавших от стихии, 5 семей оползневиков получили квартиры. Сотни тяжелобольных детей и взрослых прошли курс лечения в Москве, других городах и за границей. Аймани Несиевна оказывает особое внимание семьям погибших при исполнении сотрудников МВД по ЧР, решает их жилищные вопросы и оказывает им финансовую поддержку. Всех добрых дел Фонда невозможно перечислить. Я благодарен за это дорогой МАМЕ, которая близко к сердцу принимает боль людей и делает всё для помощи тем, кто нуждается! Да вознаградит Аллах за это! #Кадыров #Россия #РОФ Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 21 2017 в 7:30 PST

"РОФ оказался первым и пока единственным, кто вызвался помочь голодающим сомалийцам. 300 тонн продуктов и 30 тонн детского сухого питания было роздано более 320 тыс. жителям Сомалиленда, - написал Кадыров. - Фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Продукты питания, одежду получили жители Сирии, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации".

Фонд также содействовал организации празднеств в честь мусульманских праздников, в частности Курбан-байрама (или Ид аль-адха). Отметить праздник Курбан-Байрам смогли более 10 тысяч сирийских беженцев, находящихся в Ливане, а также семьи из десяти субъектов России и паломники в Мекке.

"Для них Фонд закупил свыше 80 тыс. овец, верблюдов и КРС (крупного рогатого скота - прим. ТАСС). РОФ также оплатил паломничество более 2,5 тысяч человек", - отметил глава Чечни.

Строительство жилья также попало в поле деятельности фонда. "За 2016 год было выделено жилье только в городе Грозном 199 семьям. За счет средств РОФ построено 75 домов для пострадавших от стихии, 5 семей оползневиков получили квартиры", - утверждает Кадыров. Он добавил, что сотни тяжелобольных детей "прошли курс лечения в Москве, других городах и за границей" за счет средств фонда.

РОФ имени Героя России Ахмата Кадырова был создан в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения Чеченской республики.