В Чечне под охрану взято 560 объектов культурного наследия

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Власти Чечни взяли под государственную охрану 560 объектов культурного наследия, в числе которых боевые и жилые башни, склепы и святилища, культовые сооружения. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram.

"Под государственную охрану взяли 53 комплекса регионального и федерального значения. Они включают 560 объектов культурного наследия - знаменитые боевые и жилые башни, склепы и святилища, культовые сооружения, мечети", - написал Кадыров.

Дорогие друзья! Наши предки были выдающимися архитекторами и строителями своего времени. Они возводили уникальные жилые и боевые каменные башни, святилища, склепы, культовые сооружения. Отдельные из башен имеют тысячелетнюю историю. Многие шедевры средневековой архитектуры, восхищают и привлекают туристов и ученых из разных уголков мира. Мы провели их инвентаризацию. Под государственную охрану взяли 53 комплекса регионального и федерального значения. Они включают 560 объектов культурного наследия (ОКН) – знаменитые боевые и жилые башни, склепы и святилища, культовые сооружения, мечети. Всемирную известность получили Никаройский, Хайбахский, Тийстийский, Хийлахский историко-архитектурные комплексы, а также «Цой-Педе» («Мертвый горд»), «Пакоч», «Цекалой» и многие другие. К сожалению, во время военных действий пострадало около 40 % ОКН, находящихся на территории Аргунского музея-заповедника. Война не щадит ни человеческие жизни, ни жилые здания, ни памятники архитектуры. Мы уделяем особое внимание восстановлению и реставрации ОКН – реализуем региональные программы, участвуем в ФЦП, привлекаем инвестиции. Также проводится активная работа по выявлению ранее неизвестных ОКН. Убеждены, что очень важно сохранить и передать будущим поколениям уникальные объекты средневековой архитектуры Чечни. РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова восстанавливает крупный ИАК «Шарой», который включает мечеть, четыре боевых и семь жилых башен. Осенью прошлого года я неоднократно ездил на «родину всех чеченцев», которым по всеобщему признанию является горный массив в Нашхе. Каждый тейп ЧР намерен восстановить здесь свои родовые башни. Первые результаты уже есть. Мы отреставрировали родовые башни нескольких тейпов, включая и беноевскую. После известной всему миру Хайбахской трагедии февраля 1944 года Нашха оставалась безжизненной территорией. Сейчас мы проложили дорогу. Она дошла до знаменитого озера. Постепенно принимаем меры, что возродить этот красивейший край Кавказа. #Кадыров #Россия #Чечня #Башни Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 22 2017 в 5:08 PST

Он особо отметил Никаройский, Хайбахский, Тийстийский, Хийлахский историко-архитектурные комплексы.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что восстановлению и реставрации объектов культурного наследия уделяется особое внимание. "Реализуем региональные программы, участвуем в ФЦП, привлекаем инвестиции", - перечислил он, отметив, что также проводится активная работа по выявлению ранее неизвестных объектов культурного наследия.