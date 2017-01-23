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Пучков в ходе визита в Израиль обсудит сотрудничество в области ликвидации ЧС

Общество
23 января, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
В ходе двухдневного визита глава МЧС РФ планирует встретиться, в частности, с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом
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Глава МЧС РФ Владимир Пучков

Глава МЧС РФ Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков обсудит в Израиле вопросы международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вопросы международного сотрудничества в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также ликвидация природных пожаров станут основными темами переговоров", - сообщили в мминистерстве.

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Как рассказали в МЧС, в ходе двухдневного визита у Пучкова запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, министром внутренней безопасности и стратегического планирования Гиладом Эрданом и главой Национального центра управления пожарно-спасательной службой Шимоном Бен-Нером. "Стороны должны обсудить и подписать российско-израильский план сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на ближайшие два года", - отметили в ведомстве.

В ходе визита Пучков посетит Национальный центр управления пожарно-спасательной службой Израиля, а также побывает на ряде объектов минобороны страны и гражданской обороны Иерусалима.

У МЧС России и спасательных служб Израиля налажено тесное двустороннее сотрудничество, в последние годы оно активно развивается. Ведомства поддерживают тесные взаимовыгодные контакты. В ноябре 2016 года МЧС России оказывало помощь Израилю в тушении крупномасштабных природных пожаров. В Тель-Авив были направлены два самолета- амфибии Бе-200 ЧС с оперативной группой МЧС РФ, которые не допустили распространение огня на населенные пункты Галил, Хайфа, Кармель и Иерусалим.

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