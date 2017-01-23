В Миннеаполисе состоялся новогодний вечер для семей с приемными детьми из России

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новогодний вечер для американских семей, в которых воспитываются приемные дети из России, состоялся в воскресенье в Музее русского искусства в Миннеаполисе (штат Миннесота). Первое в своем роде мероприятие задумано как начало новой традиции, призванной способствовать улучшению взаимопонимания между народами двух стран.

Как рассказал корреспонденту ТАСС директор музея Владимир фон Цуриков, приглашение приняли американцы, воспитывающие свыше 65 российских детей. Некоторые из них в декабре ездили из родного штата на такой же прием в посольстве РФ в Вашингтоне, который произвел на них большое впечатление. Теперь они решили собраться вместе в своем штате, чтобы поближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом социальной и культурной адаптации детей, а также решения сопутствующих проблем, в том числе медицинских. Не секрет, что при передаче детей для усыновления за рубеж в России приоритет отдается детям, нуждающимся в сложном лечении.

Собрать семьи с российскими детьми музею помогла общественная организация "Курсы усыновления" (Adoption Clinic), действующая при Миннесотском университете. Она комплексно занимается вопросами международного усыновления, и теперь фон Цуриков хочет с ее помощью организовать в Миннеаполисе в нынешнем году профильную международную конференцию. Рассчитывает и на участие специалистов из России, причем не только дипломатов из посольства, но и из Москвы. В Америке, по его словам, эта идея "уже вызывает большой интерес", в том числе и потому, что Россия, как известно, четыре года назад запретила передавать своих детей-сирот на усыновление в США.

Собеседник считает, что Миннесота - очень подходящее место для подобной дискуссии. И не только потому, что там, по его словам, практика усыновления распространена шире, чем во многих других штатах. Фон Цуриков напомнил, что поездка на посольский прием проводилась как раз в тот момент, когда в США была в самом разгаре кампания нападок на Россию (инспирированная под надуманными предлогами прежней вашингтонской администрацией Барака Обамы - прим. ТАСС). "Даже работа нашего музея, которая могла бы быть более сложной в таких центрах политического дискурса, как Нью-Йорк или Вашингтон, здесь не вызывает никаких нареканий, а наоборот привлекает большой интерес", - сказал американец, который и сам имеет российские корни и по отцовской, и по материнской линиям.

Прием был приурочен к закрытию проходившей в музее выставки, посвященной российским традициям встречи Рождества и Нового года. Для детей это по сути была еще одна новогодняя елка. Для них были устроены различные игры и аттракционы, а на прощание каждый получил по подарку, причем российскому. С подарками также помогло посольство РФ.