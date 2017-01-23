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В Миннеаполисе состоялся новогодний вечер для семей с приемными детьми из России

Общество
23 января, 5:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Во встрече приняли участие американцы, которые воспитывают более 65 российских детей, сообщил директор Музея русского искусства в городе Владимир фон Цуриков
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ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Новогодний вечер для американских семей, в которых воспитываются приемные дети из России, состоялся в воскресенье в Музее русского искусства в Миннеаполисе (штат Миннесота). Первое в своем роде мероприятие задумано как начало новой традиции, призванной способствовать улучшению взаимопонимания между народами двух стран.

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Как рассказал корреспонденту ТАСС директор музея Владимир фон Цуриков, приглашение приняли американцы, воспитывающие свыше 65 российских детей. Некоторые из них в декабре ездили из родного штата на такой же прием в посольстве РФ в Вашингтоне, который произвел на них большое впечатление. Теперь они решили собраться вместе в своем штате, чтобы поближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом социальной и культурной адаптации детей, а также решения сопутствующих проблем, в том числе медицинских. Не секрет, что при передаче детей для усыновления за рубеж в России приоритет отдается детям, нуждающимся в сложном лечении.

Собрать семьи с российскими детьми музею помогла общественная организация "Курсы усыновления" (Adoption Clinic), действующая при Миннесотском университете. Она комплексно занимается вопросами международного усыновления, и теперь фон Цуриков хочет с ее помощью организовать в Миннеаполисе в нынешнем году профильную международную конференцию. Рассчитывает и на участие специалистов из России, причем не только дипломатов из посольства, но и из Москвы. В Америке, по его словам, эта идея "уже вызывает большой интерес", в том числе и потому, что Россия, как известно, четыре года назад запретила передавать своих детей-сирот на усыновление в США.

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Собеседник считает, что Миннесота - очень подходящее место для подобной дискуссии. И не только потому, что там, по его словам, практика усыновления распространена шире, чем во многих других штатах. Фон Цуриков напомнил, что поездка на посольский прием проводилась как раз в тот момент, когда в США была в самом разгаре кампания нападок на Россию (инспирированная под надуманными предлогами прежней вашингтонской администрацией Барака Обамы - прим. ТАСС). "Даже работа нашего музея, которая могла бы быть более сложной в таких центрах политического дискурса, как Нью-Йорк или Вашингтон, здесь не вызывает никаких нареканий, а наоборот привлекает большой интерес", - сказал американец, который и сам имеет российские корни и по отцовской, и по материнской линиям.

Прием был приурочен к закрытию проходившей в музее выставки, посвященной российским традициям встречи Рождества и Нового года. Для детей это по сути была еще одна новогодняя елка. Для них были устроены различные игры и аттракционы, а на прощание каждый получил по подарку, причем российскому. С подарками также помогло посольство РФ.

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