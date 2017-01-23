Междунарождные рождественские чтения откроются в Москве 25 января

Владимир Легойда: соцсети как нож — можно "нарезать хлеб", а можно ранить человекаПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международные Рождественские образовательные чтения откроются в Москве 25 января. Основная тема - уроки столетия после событий Октябрьской революции, в результате которой Русская православная Церковь была отделена от государства. Самый крупный православный форум соберет несколько тысяч участников, сообщил в интервью ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Наше прошлое до сих пор нас разделяет. Очень бы не хотелось, чтобы наши дети наследовали это разделение. Это не означает, что нужно закрывать глаза на факты, пусть идет академическая дискуссия, главное, не перегревать общественное пространство", - сказал Легойда.
Он отметил, что "при всей кровавости событий 1917 года и последующих лет, при невозможности их поддержать и приветствовать, очевидно было стремление русского народа к справедливости".
"Это стремление вписано в архетип нашего народа, и урок, который мы можем извлечь из событий вековой давности - это понять, что может произойти, если нет адекватного ответа со стороны государства, общества и Церкви", - считает Легойда.
Международные Рождественские образовательные чтения - церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Почетным председателем Чтений является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2016 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие свыше 17 тыс. человек.