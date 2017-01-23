МЧС России устроило внезапную тренировку Центру "Лидер"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МЧС России проводит внезапную проверку Центра по проведению операций особого риска "Лидер". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. "По поручению министра Владимира Пучкова по учебной тревоге поднят Центр "Лидер" МЧС для проверки готовности к реагированию на крупномасштабные ЧС", - сказал собеседник агентства.

Спасатели выдвинулись в зону условной чрезвычайной ситуации для отработки действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. "Специалисты аэромобильной группировки "Лидер" ликвидировали последствия учебных чрезвычайных ситуаций: ДТП на железной дороге, аварии на химически опасном предприятии с выбросом опасных отравляющих веществ, а также искали и спасали людей из-под завалов обрушившегося жилого дома, вели поиск туристических групп в сложных погодных условиях, а также обезвреживали взрывоопасные предметы", - сообщили в МЧС.

Внезапная тренировка Центра "Лидер" продлится до 25 января на территории Ногинского спасательного центра МЧС.

Специалисты "Лидера" в ходе отработки действий по ликвидации условных катастроф, сценарий которых приближен к реальному, используют современные аварийно-спательные технологии, технику, оборудование, в том числе робототехнические комплексы и беспилотники. "Это позволит ещё раз на практике отработать навыки по использованию всех технологий спасения", - сообщили в МЧС. Всего в тренировке задействовано около 400 человек, используется свыше 100 единиц техники.

"По окончании тренировки Центру "Лидер" будет дана оценка руководством МЧС, будут выработаны дальнейшие меры по развитию одного из ведущих подразделений министерства", - заключили в МЧС.

Центр "Лидер" был создан в феврале 1994 года, с первых дней своего существования это подразделение решает задачи эвакуации населения и обеспечения безопасности грузов в районах вооруженных конфликтов, ведет аварийно-спасательные работы на опасных объектах, в горах и под водой, используя робототехнические средства, обезвреживает взрывоопасные предметы.