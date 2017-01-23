В ночь на четверг в Москве ожидается похолодание до 21 градуса мороза

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Температурные "качели" ожидаются в Москве на начавшейся неделе - погода будет то морозной, то с оттепелью. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, по своему характеру она повторит минувшую неделю.
"Началась эта неделя с оттепели, ею же и завершится. Однако, середина будет морозной - похолодание начнется в среду, пика достигнет в четверг, в пятницу температура начнет повышаться", - уточнил представитель метеослужбы.
В течение предстоящей недели прогнозируются скачки атмосферного давления, во вторник и в пятницу пройдет снег. В понедельник в Москве воздух может прогреться до плюс 3 градусов, во вторник, 24 января, будет около нуля градусов.
В среду, 25 января, столбики термометров ночью и днем покажут до минус 10 градусов, в ночь на четверг будет до 21 градуса мороза, днем ожидается около минус 10 градусов. В пятницу ночная температура составит до минус 12 градусов, днем будет около 4 градусов мороза. В субботу ночью - до 7 градусов мороза, а днем - уже плюс 2 градуса.
Морозы в конце января - начале февраля называют афанасьевскими, хотя 31 января, когда по народному календарю Афанасьев день, в Москве в этом году ожидается плюсовая температура. Как гласят приметы, "пришел Афанасий- ломонос, дерет щеки и нос". Чистый закат солнца в морозную погоду говорит о том, что морозы будут и в дальнейшем.