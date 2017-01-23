Власти Москвы не согласовали митинг против декриминализации побоев на Болотной площади

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы не разрешил проводить митинг на Болотной площади против декриминализации побоев в отношении членов семьи, аргументировав это тем, что там нет площадки, способной вместить тысячу человек. Фото официального ответа департамент опубликован на странице мероприятия в Facebook.
Организаторы митинга 17 января подали в мэрию уведомление о проведении массового мероприятия 28 января на Болотной площади. Предполагаемое максимальное число участников - тысяча человек.
В письме из департамента региональной безопасности указано, что "в указанном месте отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством человек". Кроме того, в документе отмечается, что "проведение митинга на Болотной площади создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ москвичей к объектам инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в указанном мероприятии".
Автор заявки на проведение митинга Александра Воскресенская сообщила ТАСС, что власти столицы не предложили альтернативное место для проведения мероприятия. "Нам сказали либо менять форму мероприятия - проводить пикетирование, потому что в таком случае уведомление можно подать за три дня, либо подавать новое уведомление на новую дату", - сказала она.
По закону уведомление о проведении публичного мероприятия подается не позднее чем за 10 дней до его проведения, соответственно, согласовать митинг 28 января уже нельзя.
По словам собеседницы агентства, вариант с пикетами не рассматривается, так как он не предполагает использование звукоусилительной аппаратуры. Воскресенская намерена в ближайшее время подать заявку о проведении митинга в "гайд-парке" парка "Сокольники".
Кроме того, она намерена обжаловать в суде отказ департамента региональной безопасности, так как в нем не было предложено альтернативное место для проведения митинга.
В 2012 году на Болотной площади в Москве состоялись согласованные властями митинги, в которые приняли участия тысячи человек. На первый из них, в декабре 2011 года, по данным столичной полиции, пришли более 20 тысяч человек.
Представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы пояснила, что сейчас Болотная площадь является пешеходной зоной и излюбленным местом гуляний москвичей и многочисленных туристов.
"На Болотной набережной оборудована стоянка, где паркуются туристические автобусы. Кроме того, это место является одним из самых популярных у молодоженов, и туда приезжает бесчисленное количество свадебных кортежей. Чтобы не создавать неудобств для москвичей, тем более в выходной день, митинг мы не согласовали", - сказала она.
Представитель департамента добавила, что организаторы вправе выбрать любую другую площадку и снова подать заявку в установленном порядке.
Госдума 11 января одобрила в первом чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.
Второе чтение законопроекта запланировано на 25 января.
Летом были декриминализированы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.
Декриминализация семейных побоев вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин признал, что "закон резонансный", и пообещал, что при его рассмотрении во втором чтении будет учтено "в первую очередь мнение общества, как общество реагирует на принятие этого вопроса".