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В Мосгордуме не будут обсуждать запрет на содержание крупных собак в квартирах

Общество
23 января, 12:02 UTC+3
Как сообщила депутат Московской городской думы, запрет касается диких зверей
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы Зоя Зотова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о намерении столичных властей запретить содержание крупных собак в многоквартирных домах.

"Тут журналисты что-то недопоняли. В одном из законопроектов, который сейчас обсуждают депутаты, действительно есть норма о запрете содержания животных в многоквартирных домах. Но она касается не крупных собак, а диких зверей, например, медведей или леопардов, а также ядовитых змей", - сказала Зотова.

По ее словам, обсуждаемый документ направлен против любителей экзотики, которые могут доставить существенные неприятности своим соседям.

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