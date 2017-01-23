В Мосгордуме не будут обсуждать запрет на содержание крупных собак в квартирах

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы Зоя Зотова опровергла появившиеся в СМИ сообщения о намерении столичных властей запретить содержание крупных собак в многоквартирных домах.
"Тут журналисты что-то недопоняли. В одном из законопроектов, который сейчас обсуждают депутаты, действительно есть норма о запрете содержания животных в многоквартирных домах. Но она касается не крупных собак, а диких зверей, например, медведей или леопардов, а также ядовитых змей", - сказала Зотова.
По ее словам, обсуждаемый документ направлен против любителей экзотики, которые могут доставить существенные неприятности своим соседям.