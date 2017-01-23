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Песков: единого подхода в передаче тех или иных объектов РПЦ быть не может

Общество
23 января, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Так представитель Кремля прокомментировал просьбу Крымской епархии РПЦ передать ей ряд объектов государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический"
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кремль считает, что общего подхода к вопросу о передаче Русской православной церкви (РПЦ) тех или иных объектов быть не может.

"Безусловно, тут нельзя говорить о каком-то общем подходе, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это вопрос целесообразности, который обсуждается в каждом конкретном случае".

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Так представитель Кремля прокомментировал просьбу Крымской епархии РПЦ передать ей ряд объектов государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". Песков добавил, что не обладает информацией об этом обращении.

В числе других объектов, передаваемых РПЦ, - Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 30 декабря правительство города объявило о таком намерении.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне, и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении министерства внутренних дел из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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