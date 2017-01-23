Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Передача части зданий музея-заповедника "Херсонес Таврический" церкви повредит заповеднику и не позволит ему развиваться. Такое мнение, ссылаясь на федеральное Минкультуры, высказала корреспонденту ТАСС директор государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова, комментируя намерение Симферопольской и Крымской епархии вернуть церкви 24 объекта музея, которые ранее были Свято-Владимирским мужским монастырем.

"Позиция Министерства культуры РФ очень четкая и определенная: решение о передаче объектов нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему в дальнейшем развиваться", - сказала Мельникова. Она напомнила, что в 24 зданиях, на которые претендует епархия, находятся экспозиционные площади, фондохранилище, реставрационные мастерские.

По мнению руководителя музея, если передача состоится, то неизбежно встанет вопрос о том, где разместиться самому музею. "Должно быть специализированное здание, куда можно будет перенести все службы музея", - сказала Мельникова, добавив, что Херсонес не является обычным культурным объектом, заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце 2017 года Симферопольская и Крымская епархия уже инициировала передачу в безвозмездное пользование церкви имущества заповедника. Однако в ноябре 2016 года Росимущество отклонило эту заявку в связи с тем, что был подан не полный перечень необходимых документов. Сейчас, по информации пресс-службы Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии, в Росимущество подана повторная заявка, но она пока не рассмотрена.

Передача заповедника церкви несвоевременна - депутат

По мнению депутата Законодательного собрания Севастополя, председателя комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслава Горелова, передача объектов музея церкви несвоевременна.

"Мне кажется, что это очень несвоевременная инициатива, потому что она связана с нарушением исторически сложившегося баланса имущественных и земельных отношений на территории Херсонесского заповедника. Несвоевременная потому, что Украина сейчас пытается инициировать включение Херсонеса в перечень объектов культурного наследия, находящихся под угрозой, кроме того, не закончилась процедура возвращения Севастополю и Крыму ценностей, которые находятся в Голландии, я имею в виду скифское золото", - пояснил Горелов корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что музейный комплекс в нынешнем виде существует очень давно, но при этом сейчас музею и так не хватает площадей и территории для организации выставочного пространства. "Мы не так давно на градостроительном совете рассматривали вопрос строительства здания за пределами заповедника, которое необходимо, чтобы музей мог вести научную и музейную работу", - добавил депутат.

Также он сообщил, что федеральное Министерство культуры скептически относится к идее передачи объектов музея церкви. "В мае прошлого года на заседании наблюдательного совета при Херсонесском заповеднике этот вопрос поднимался, на нем присутствовал замминистра культуры Владимир Аристархов, я помню, что его реакция была весьма сдержанной", - сказал Горелов, добавив, что в минувшую пятницу он общался в Минкультуры на эту тему в рабочем порядке, и, по его словам, сотрудники одного из департаментов министерства "относятся без энтузиазма" к возможности передачи имущества музейного комплекса церкви.

По мнению Горелова, необходимо найти компромиссное решение, поиск которого возможен в рамках работы наблюдательного совета при музее-заповеднике.

Церковь исполняет закон

"Мы говорим о том, что мы исполняем федеральный закон (о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения - прим. ТАСС). Речь идет о передаче 24 объектов, ранее принадлежавших монастырю, никто не собирается ничего отбирать силой, мы действуем исключительно в рамках закона", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Севастопольского благочиния Симферопольской и Крымской епархии.

Ранее Благочинный севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта на одном из местных телеканалов высказал мнение о том, что пока власти не предприняли реальных шагов, направленных на развитие музея. По его словам, передача объектов музея церкви позитивно скажется на его развитии. В то же время он подчеркнул, что церковь не намерена конфликтовать с музеем и готова к спокойному поиску решения по этому вопросу.

Передача Исаакия - опыт Санкт-Петербурга

В конце декабря прошлого года власти Санкт-Петербурга распорядились передать Исаакиевский собор Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Исаакиевский собор с 1928 года является музеем, находится под охраной на федеральном уровне, входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как ранее сообщил ТАСС, это решение вызвало неоднозначную реакцию общественности и нашло как активных сторонников, так и противников. Инициативная группа противников передачи намерена обжаловать решение властей через суд, а также инициировать референдум по этому вопросу. Также в интернете продолжается сбор подписей под петицией против решения о передаче. Под документом, созданным еще в июле 2015 года, когда появилась первая информация о возможной передаче, на сегодняшний день уже поставили подписи почти 200 тыс. человек.