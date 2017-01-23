Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приемная мать изъятых в Москве детей обратилась за помощью к Москальковой

Общество
23 января, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
По словам женщины, органы опеки не выходят на контакт с ней, чтобы "объяснить всю ситуацию и разъяснить свои действия"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Приемная мать Светлана Дель, у которой 10 января московские органы опеки изъяли 10 детей, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Прошу вас содействовать возвращению изъятых детей в семью", - говорится в обращении Дель к омбудсмену (копия документа с отметкой о получении его аппаратом уполномоченного имеется в распоряжении ТАСС).

"На настоящий момент органы опеки и попечительства и полиция изъяли (отобрали) у меня десятерых детей; не представили документы, подтверждающие законность действий; не допускают меня к детям", - пишет Светлана Дель. По ее словам, органы опеки и попечительства не выходят на контакт с ней, чтобы "объяснить всю ситуацию и разъяснить свои действия", а информацию о детях ей приходится получать из средств массовой информации.

Смотрите также
Сенатор Елена Мизулина
Мизулина раскритиковала действия органов опеки, изъявших 12 детей из семьи в Москве

"Я не лишена опеки над своими детьми и прав усыновителя, в связи с чем имею право и обязанность заботиться о детях", - подчеркивает приемная мать и утверждает, что ей в этом препятствуют.

Комментариями уполномоченного агентство пока не располагает.

13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ.

Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей; органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции приняли решение временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены побои, был доставлен в медицинское учреждение.

18 января глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил журналистам, что принято решение "расторгнуть договор о создании этой приемной семьи из-за ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей".

Раннее адвокаты сообщили, что приемная мать Светлана Дель подала иск к органам опеки и полицейским, в котором требует признать их действия незаконными, а детей вернуть домой. Всего в семье Дель 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

Смотрите также

Матвиенко: изъятие детей из семьи должно быть самой крайней мерой
Эксперт: органы опеки поспешили с решением об изъятии 10 детей в Зеленограде
Московские власти опровергли информацию о тотальных проверках приемных семей в столице
СК возбудил дело о халатности органов опеки после скандала с многодетной семьей
Собянин: приемным детям из зеленоградской семьи подберут новых родителей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Изъятие 10 детей из московской семьи
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама