Приемная мать изъятых в Москве детей обратилась за помощью к Москальковой

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Приемная мать Светлана Дель, у которой 10 января московские органы опеки изъяли 10 детей, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Прошу вас содействовать возвращению изъятых детей в семью", - говорится в обращении Дель к омбудсмену (копия документа с отметкой о получении его аппаратом уполномоченного имеется в распоряжении ТАСС).

"На настоящий момент органы опеки и попечительства и полиция изъяли (отобрали) у меня десятерых детей; не представили документы, подтверждающие законность действий; не допускают меня к детям", - пишет Светлана Дель. По ее словам, органы опеки и попечительства не выходят на контакт с ней, чтобы "объяснить всю ситуацию и разъяснить свои действия", а информацию о детях ей приходится получать из средств массовой информации.

"Я не лишена опеки над своими детьми и прав усыновителя, в связи с чем имею право и обязанность заботиться о детях", - подчеркивает приемная мать и утверждает, что ей в этом препятствуют.

Комментариями уполномоченного агентство пока не располагает.

13 января стало известно, что органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ.

Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей; органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции приняли решение временно изолировать детей для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок, у которого были обнаружены побои, был доставлен в медицинское учреждение.

18 января глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил журналистам, что принято решение "расторгнуть договор о создании этой приемной семьи из-за ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей".

Раннее адвокаты сообщили, что приемная мать Светлана Дель подала иск к органам опеки и полицейским, в котором требует признать их действия незаконными, а детей вернуть домой. Всего в семье Дель 13 детей: восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.