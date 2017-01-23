Петр Толстой считает сбор подписей против передачи Исаакия РПЦ пустой тратой времени

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Люди, которые подписывают петиции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), зря тратят свое время. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой на пресс-конференции в ТАСС.
Как сообщалось ранее, в Петербурге продолжается сбор подписей под петицией об отмене принятого решения о передаче собора РПЦ. По последним данным, под документом уже поставили подписи более 190 тыс. человек.
Толстой напомнил о законе 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". "Это называется напрасный труд, - сказал он насчет подписи петиций. - У нас существует закон, принятый в 2010 году, пусть его хорошенько почитают и потом бегут подписывать петиции". "К сожалению, эта наша "фейсбучная" публика, не зная ничего, с бешеной скоростью обменивается сигналами "SOS" с одного дивана на другой и считает, что именно таким образом и будет управлять государством и обществом", - добавил спикер.
Зампредседателя ГД уточнил, что при передаче собора РПЦ любой житель России сможет бесплатно войти в стены главного храма Санкт-Петербурга. "Могу точно сказать: не выйдет ничего из подписи петиций. Главный православных храм Санкт-Петербурга будет действующим собором", - подчеркнул Толстой.