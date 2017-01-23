Общественники заявили о сложности выплат по ОСАГО в отдаленных от столицы регионах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Компенсацию после ДТП получить проще в Москве и Санкт-Петербурге, чем в отдаленных от федеральных центрах регионах. Такое мнение выразил председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Кирилл Форманчук.
"Страховые в Санкт-Петербурге платят больше, проще и лучше это происходит, чем в Екатеринбурге. И вообще, чем дальше от Москвы и Санкт-Петербурга это происходит, тем хуже страховщики платят. Еще в Свердловской и Челябинской (областях) более или менее нормально, то чем дальше в Сибирь, тем сложнее получить выплату, в основном только через суд", - сказал он на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
По его словам, это объясняется удаленностью офисов. "Есть проблемы с недостаточным взаимодействием, логистикой, затягиванием сроков документооборота. Также зачастую это связано с некачественными кадрами. В больших городах есть возможность принять на работу квалифицированных специалистов, например по оценке, а в маленьких городах это сложнее. Таким образом, человеку оценивают последствия ДТП меньше", - пояснил он.
По данным Форманчука, то же самое касается доступности ОСАГО и навязывания дополнительных услуг. "В Свердловской области существует проблема общедоступности полисов ОСАГО, это касается в основном маленьких городов. Сейчас на уровне РСА обсуждается вопрос на счет введения в регионе единого агента", - добавил он.
Также он отметил, что страхование через Интернет, которое было введено в начале года, не решает проблему доступности ОСАГО. "Сайты зависают, появляются сайты- двойники, находятся мошенники, предлагающие за деньги помощь в оформлении", - резюмировал Форманчук.
Межрегиональная общественная организация "Комитет по защите прав потребителей" создан в целях общественной поддержки и защиты прав и законных интересов автовладельцев, а также иных участников дорожного движения. В частности, организация занимается надзором за страховыми компаниями, проверкой АЗС и качеством дорог.