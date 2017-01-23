Депутат предложил в 60 раз увеличить штраф за непредставление дороги машинам с мигалкой

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Депутат фракции "Единая Россия" Андрей Палкин внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается увеличить с 500 до 30 тыс. рублей штраф за непредставление дороги автомобилям с включенным проблесковым маячком синего цвета, а также лишать за это водительских прав на срок от полутора до двух лет. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В случае принятия поправок "непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом" будет грозить штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Инициатива разработана "для предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и приводящих к непоправимым последствиям", говорится в пояснительной записке. Одна из таких ситуаций произошла на территории Камчатского края, напоминает автор. 12 января 2017 года в Петропавловске-Камчатском автомобиль преградил путь карете скорой помощи, направляющейся на вызов. В результате пациент скончался до приезда врачей.

Целью данного законопроекта является предотвращения впредь подобных случаев. "Предлагается совместить и одновременно увеличить санкции, приравняв к санкциям за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркивает парламентарий.

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи обсуждается в Минздраве, а также с общественностью и с пациентским сообществом. Также стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональным подразделениям отреагировать на случаи нападения на сотрудников скорой помощи. Как сообщила ТАСС и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в последнее время медики все чаще становятся мишенью для нападения со стороны пациентов и их родственников, а также участников дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать скорую.