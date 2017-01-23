Случаи передачи вируса Зика отмечены в 76 странах

ЖЕНЕВА, 23 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Текущий год пока не принес человечеству победы над вирусом Зика: список стран, в которых зарегистрированы случаи передачи инфекции, пополнила Ангола, и теперь их официально 76. Эти данные приведены в опубликованном в Женеве информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Подчеркивается, что в целом, за две недели (с 5 по 18 января) "глобальная оценка риска не изменилась", и "вирус Зика продолжает географически распространяться в районах, где присутствует переносчик". При этом "хотя в некоторых странах или некоторых районах стран, согласно имеющимся сообщениям, происходит уменьшение количества случаев заражения Зикой, тем не менее бдительность должна оставаться высокой".

Хотя Ангола включена в статистику ВОЗ по Зике только в январе, о возможной передаче вируса в этой стране специалистам было известно с декабря. Сначала клинические симптомы недуга были обнаружены во Франции у пациента, прибывшего из Анголы. Затем еще один заболевший был выявлен непосредственно в Анголе. Получив подтверждение диагноза в ходе лабораторных исследований, власти страны официально объявили 11 января о двух случаях Зики.

Таким образом, как отмечается в бюллетене ВОЗ, к настоящему времени "76 стран и территорий сообщили о свидетельствах переноса вируса Зика комарами с 2007 года", причем в 70 из них такие свидетельства были получены, начиная с 2015 года.

Тринадцать стран заявили о наличии свидетельств локальной передачи вируса Зика от человека к человеку. Власти 29 государств и территорий уведомили ВОЗ о том, что ими выявлены случаи микроцефалии или других отклонений в развитии центральной нервной системы в связи с заражением этим вирусом, а 21 страна проинформировала о росте количества случаев синдрома Гийена-Барре или же об обнаружении у заболевших этим недугом вируса Зика.

С 1 февраля по 18 ноября 2016 года в мировой системе здравоохранения действовал объявленный ВОЗ режим чрезвычайной ситуации, связанный с распространением Зики. Объявив об отмене чрезвычайной ситуации, всемирная организация тем не менее информировала, что "вирус Зика и связанные с ним последствия остаются значительным и долгосрочным вызовом в сфере здравоохранения, требующим интенсивных действий".

Ученые полагают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, и наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. Переносчиком вируса является комар Aedes aegypti.