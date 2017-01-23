Один из изъятых в Зеленограде детей госпитализирован

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Один из приемных детей, изъятых в Зеленограде у Михаила и Светланы Дель, госпитализирован с высокой температурой.

"Светлана приехала в приют на встречу детьми. Должны были пустить к двоим малышам. Выяснилось, что один из них вчера был госпитализирован с высокой температурой", - сказал адвокат.

Он отметил, что никому из родителей о госпитализации ребенка не сообщили. 24 января Светлана Дель намерена поехать к ребенку в больницу.

Защитник также рассказал, что матери разрешили поздравить второго ребенка с днем рождения. "Видели, как этот ребенок с воздушными шариками шел по коридору в сопровождении воспитателя и двоих полицейских. В общем, в приюте о детях заботятся хорошо - одного увезли на скорой, другая встречает день рождения под конвоем", - заключил Павлов.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.