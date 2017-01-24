Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Потребление алкоголя в России снизилось почти в 1,5 раза с 2009 года

Общество
24 января, 2:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По данным Роспотребнадзора, сегодня среднедушевое потребление алкоголя в стране составляет более 10 литров на человека
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Среднедушевое потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось почти в полтора раза, до 10 литров на человек в год. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные экспертов.

Смотрите также

Россияне стали употреблять меньше алкоголя
В РФ могут запретить продажу алкоголя гражданам до 21 года
Две трети россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года

"По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год - 15 литров)", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в РФ за последние годы благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета рекламы алкогольной продукции.

По данным ВОЗ, потребление более восьми литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Как отмечается в сообщении, с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом "алкоголизм", снизилось почти на 37%. Также на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

Смотрите также

Стратегия здорового образа жизни от Минздрава РФ: "диктат медиков" или необходимость
Привычки опасны для вашего бюджета: водка и сигареты могут подорожать на 10%

Специалисты ведомства в 2016 году исследовали более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, нормативным требованиям не соответствовало 3,8% из них.

"В 2016 году Роспотребнадзор проверил более 10 тысяч организаций, занятых производством и обращением алкогольной продукции. Специалистами было исследовано более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям 3,8%. При этом импортной алкогольной продукции исследовано более 1,5 тысячи проб, нормативным требованиям не соответствовало 5%", - говорится в сообщении.

По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкогольной продукции общим объемом более 100 тысяч литров. Кроме того, ведомством вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
2
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
3
Киевская типография напечатала карту Украины с российским Крымом
4
Восьмая часть "Звездных войн" получила название "Последний джедай"
5
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толка
6
Дональд Трамп: возможное вступление Украины в НАТО не имеет большого значения
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама