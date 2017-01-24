Потребление алкоголя в России снизилось почти в 1,5 раза с 2009 года

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздалиСпорт 24 января, 1:41
Переговоры по Сирии в Астане: поиск общих позицийМеждународная панорама 24 января, 1:09
Выставка в ГМИИ объединила офорты Гойи и Дали из музейной и частной коллекцийКультура 24 января, 1:07
Новый исполнительный директор "Формулы-1" поблагодарил Экклстоуна за работуСпорт 24 января, 0:53
Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"Спорт 24 января, 0:25
ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 0:14
Ярушкин: некоторые хоккеисты "Спартака" не полностью выкладываются на льдуСпорт 23 января, 23:40
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" ДзюбыСпорт 23 января, 23:33
Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"Спорт 23 января, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Среднедушевое потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось почти в полтора раза, до 10 литров на человек в год. Об этом сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на данные экспертов.
"По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год - 15 литров)", - говорится в сообщении. Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в РФ за последние годы благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета рекламы алкогольной продукции.
По данным ВОЗ, потребление более восьми литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.
Как отмечается в сообщении, с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом "алкоголизм", снизилось почти на 37%. Также на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.
Специалисты ведомства в 2016 году исследовали более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, нормативным требованиям не соответствовало 3,8% из них.
"В 2016 году Роспотребнадзор проверил более 10 тысяч организаций, занятых производством и обращением алкогольной продукции. Специалистами было исследовано более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовали нормативным требованиям 3,8%. При этом импортной алкогольной продукции исследовано более 1,5 тысячи проб, нормативным требованиям не соответствовало 5%", - говорится в сообщении.
По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкогольной продукции общим объемом более 100 тысяч литров. Кроме того, ведомством вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.