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Кабмин выделил регионам 4,2 млрд руб. для помощи молодым семьям в приобретении жилья

Общество
24 января, 7:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Крупнейшие субсидии получили Карачаево-Черкесия, Якутия и Курганская область
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределены субсидии бюджетам субъектов РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Документ, подписанный 21 января, был размещен сегодня на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 4,2 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья", - говорится в справке к документу.

Согласно документу, крупнейшие субсидии получили Карачаево-Черкесия (392 млн рублей), Якутия (361 млн рублей), Курганская область (267 млн рублей).

Молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предусмотрено предоставление средств на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, сообщается на сайте правительства.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 19 января.

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