Военный концерт в память о погибших артистах ансамбля Александрова пройдет в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) совместно с оркестром штаба 3 февраля в Екатеринбурге проведет концерт в память об артистах ансамбля имени Александрова, погибших при крушении Ту-154 в Черном море. Об этом ТАСС сообщил представитель военных музыкантов.

"Мы решили провести концерт в память о наших погибших коллегах из ансамбля Александрова. Музыкальный вечер состоится 3 февраля в Доме офицеров ЦВО, в том числе исполним номера из репертуара "александровцев". Вход на концерт свободный", - отметил собеседник агентства.

В декабре 2016 года артисты Дома офицеров Центрального военного округа и Свердловский академический театр музыкальных комедий выступали с концертом на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии.

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Досье