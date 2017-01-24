Оргкомитет по празднованию 100-летия Калашникова возглавил Рогозин

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс, возглавил организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В оргкомитет вошли представители министерств, ведомств, предприятий, общественных организаций.

Как говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованном на официальном портале правовой информации, оргкомитету необходимо "разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Калашникова".

Указ о праздновании векового юбилея конструктора в октябре 2016 года подписал президент РФ Владимир Путин. Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Калашников - создатель самого популярного оружия в истории - АК-47. Этот автомат появился в 1947 году и производится по сей день. Именем изобретателя назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия.