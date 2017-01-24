Володин назвал ошибкой норму, по которой избиение близких остается уголовным преступлением

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает ошибкой, требующей исправления, норму, согласно которой побои в отношении близких родственников остаются в разделе уголовно наказуемых преступлений.

Госдума 25 января планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Летом были декриминализованы совершенные впервые побои в отношении не близких людей, при этом аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. Это вызвало в обществе споры о том, почему побои в отношении незнакомых лиц следует считать административным нарушением, а в семье - уголовным преступлением.

"Реально - это брак при принятии законопроекта. Мы исходим из того, что вообще нужно исключать семейное насилие, нужно делать все для того, чтобы семьи были крепкими, чтобы не было конфликтов, но когда есть ошибка, ее нужно исправлять", - сказал Володин.

"Получилась ситуация, когда в случае конфликта в семье наступала бы уголовная ответственность. А когда эта же ситуация возникает с соседом или, например, дети попадают в какие-то стычки со своими друзьями, наступает административная ответственность. Получается, что родные поставлены в неравное положение, идет давление на семью", - отметил спикер Госдумы.

Такая ситуация, по его мнению, недопустима, и такие проблемы нужно решать "очень сбалансированно". "Поэтому мы посмотрели итоги социологических исследований и видим, что 50% общества высказались за то, чтобы жестко не регулировать вопросы таких незначительных конфликтов, которые не повлекли вреда здоровью", - отметил он.