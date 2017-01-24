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Би-би-си: в аэропорту Хитроу второй день подряд отменены около 100 авиарейсов

Общество
24 января, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Отмены связаны с плохой видимостью из-за тумана
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 100 авиарейсов были отменены в лондонском аэропорту Хитроу в связи с плохой видимостью из-за тумана. Об этом сообщается на сайте телекомпании Би-би-си.

Накануне в воздушной гавани британской столицы также были отменены около 100 рейсов из-за плохой видимости.

В свою очередь пассажирам, вылетающим из аэропортов Гатвик, Саутгемптон, Станстед и Эдинбург, рекомендовано проверять информацию о своих рейсах в связи с возможными задержками.

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