Васильева считает, что игрокам в "новые прятки" что-то недодали в семье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Детей, играющих в новую версию игры "прятки", которая предполагает исчезновение на сутки, что-то недодали в семье. Такое мнение высказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции в ТАСС.

Новая версия пряток, которая получила название "Исчезновение на 24 часа", сейчас активно распространяется среди школьников посредством интернета. Ее суть состоит в том, что ребенок на сутки уходит из дома и прячется так, что его никто не может найти.

"Видимо, им что-то недодали, недолюбили, это все из семьи", - сказала министр.

Она добавила, что игра как явление должна рассматриваться комплексно, и одни устрашающие меры тут не подействуют.