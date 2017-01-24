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Васильева считает, что игрокам в "новые прятки" что-то недодали в семье

Общество
24 января, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По правилам набирающей популярность среди школьников новой игры необходимо исчезнуть из дома на сутки и спрятаться так, чтобы никто не мог тебя найти
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Детей, играющих в новую версию игры "прятки", которая предполагает исчезновение на сутки, что-то недодали в семье. Такое мнение высказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на пресс-конференции в ТАСС.

Новая версия пряток, которая получила название "Исчезновение на 24 часа", сейчас активно распространяется среди школьников посредством интернета. Ее суть состоит в том, что ребенок на сутки уходит из дома и прячется так, что его никто не может найти.

"Видимо, им что-то недодали, недолюбили, это все из семьи", - сказала министр.

Она добавила, что игра как явление должна рассматриваться комплексно, и одни устрашающие меры тут не подействуют.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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