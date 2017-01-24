Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Журналисты на переговорах в Астане около часа прождали придуманный пресс-подход

Общество
24 января, 13:43 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 24, января. /ТАСС
По словам одного из представителей СМИ, все собрались, когда несколько тележурналистов решили снять антуражные кадры, а остальные решили, что коллегам что-то известно
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Журналисты, работающие на переговорах по Сирии в отеле Rixos в Астане, около часа простояли в ожидании выдуманного пресс-подхода. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Примерно в 14:40 по местному времени (11:40 мск) свыше сотни находившихся в холле гостиницы журналистов выстроились несколькими рядами, полностью перекрыв подход к лестнице на второй этаж, в залах которого в эти минуты продолжаются консультации. При этом никто из представителей СМИ не мог объяснить, что вызвало такой ажиотаж. Звучали предположения о возможном заявлении для прессы главы делегации правительства Сирии, постпреда САР при ООН Башара Джаафари или кого-то еще из участников переговоров. Однако за час ожидания никто перед прессой так и не появился.

Смотрите также

Переговоры в Астане могут продолжиться в среду
Де Мистура: стороны близки к согласованию итоговой декларации встречи по Сирии в Астане
Источник: РФ, Иран и Турции достигли согласия по механизму мониторинга перемирия в Сирии

Впрочем за это время выяснилось, что один из журналистов сегодня отмечает день рождения, и коллеги хором спели ему Happy Birthday to You. Другого работника прессы, спускавшегося по лестнице, приняли за официальное лицо и даже начали задавать ему вопросы.

По версии одного из представителей СМИ, все бросились к лестнице, когда по случайному совпадению сразу три тележурналиста решили снять здесь антуражные кадры. Остальные решили, что коллегам что-то известно, и поспешили занимать места.

После ожидания ближе к 16:00 (13:00 мск) журналисты все же начали покидать пространство у лестницы, хотя многие представители прессы продолжали ждать, рассчитывая, видимо, на то, что однажды переговоры, в конце концов, закончатся и участникам придется выходить из отеля.

Построение на выдуманный самими же журналистами подход хорошо характеризует атмосферу на переговорах, когда в погоне за информацией представители СМИ готовы верить даже не источникам и слухам, а своим же иллюзиям. Последуют ли по итогам встречи заявления участников и в каком формате они будут озвучены, пока остается неизвестным. В данный момент переговоры продолжаются, идет согласование итогового коммюнике встречи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Казахстан
В других СМИ
Реклама
Фото
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
6
Белые медвежата из Московского зоопарка готовятся к путешествию в Будапешт
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама