Журналисты на переговорах в Астане около часа прождали придуманный пресс-подход

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Журналисты, работающие на переговорах по Сирии в отеле Rixos в Астане, около часа простояли в ожидании выдуманного пресс-подхода. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Примерно в 14:40 по местному времени (11:40 мск) свыше сотни находившихся в холле гостиницы журналистов выстроились несколькими рядами, полностью перекрыв подход к лестнице на второй этаж, в залах которого в эти минуты продолжаются консультации. При этом никто из представителей СМИ не мог объяснить, что вызвало такой ажиотаж. Звучали предположения о возможном заявлении для прессы главы делегации правительства Сирии, постпреда САР при ООН Башара Джаафари или кого-то еще из участников переговоров. Однако за час ожидания никто перед прессой так и не появился.

Впрочем за это время выяснилось, что один из журналистов сегодня отмечает день рождения, и коллеги хором спели ему Happy Birthday to You. Другого работника прессы, спускавшегося по лестнице, приняли за официальное лицо и даже начали задавать ему вопросы.

По версии одного из представителей СМИ, все бросились к лестнице, когда по случайному совпадению сразу три тележурналиста решили снять здесь антуражные кадры. Остальные решили, что коллегам что-то известно, и поспешили занимать места.

После ожидания ближе к 16:00 (13:00 мск) журналисты все же начали покидать пространство у лестницы, хотя многие представители прессы продолжали ждать, рассчитывая, видимо, на то, что однажды переговоры, в конце концов, закончатся и участникам придется выходить из отеля.

Построение на выдуманный самими же журналистами подход хорошо характеризует атмосферу на переговорах, когда в погоне за информацией представители СМИ готовы верить даже не источникам и слухам, а своим же иллюзиям. Последуют ли по итогам встречи заявления участников и в каком формате они будут озвучены, пока остается неизвестным. В данный момент переговоры продолжаются, идет согласование итогового коммюнике встречи.