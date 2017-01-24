В Госдуме поддержали идею законодательно регулировать работу мессенджеров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал идею законодательно регулировать работу мессенджеров, напомнив о рисках распространения через них экстремизма и рекламы наркотиков. При этом парламентарий подчеркнул необходимость сохранения возможностей для использования таких сервисов для добропорядочных граждан.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские власти вернулись к идее регулирования деятельности мессенджеров. Описание таких сервисов, по данным издания, включено в поправки к закону "О связи", разработанные Роскомнадзором и МВД.

"Наш комитет не участвовал в разработке и обсуждении законопроекта, поэтому пока сложно давать оценки предлагаемым мерам. Однако уже сейчас можно назвать направление в сторону регулирования мессенджеров своевременным, так как с каждым днем количество их пользователей неуклонно растет и составляет уже десятки миллионов человек в нашей стране", - сказал Левин ТАСС.

Вместе с тем, "к сожалению, ширится и использование этих сервисов в противоправных целях", констатировал парламентарий. Риски распространения через мессенджеры экстремизма, рекламы наркотических средств, азартных игр и другого противозаконного контента растут, так как постоянно повышается эффективность системы блокирования сайтов с таким содержанием, пояснил он. "Поэтому возможность в том числе и законодательного регулирования становится актуальным", - считает депутат.

"Современные мессенджеры - это удобный и многофункциональный инструмент коммуникации, который для многих наших граждан сегодня является основным (немаловажную роль в этом играет фактор бесплатного скачивания таких программ)", - подчеркнул глава профильного комитета Госдумы. "Главное, чтобы при разработке предложений по регулированию в этой сфере для добропорядочных граждан были сохранены возможности пользования этими сервисами", - заключил он.